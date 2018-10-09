TUNCELİ:
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09 Ekim 2018 Salı 13:15

Tuncelili gazi ve şehit aileleri, Nevşehir ile Konya’yı gezdi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, gazi ve şehit ailelerini Nevşehir ile Konya gezisine gönderdi.Kentte göre başladığı günden itibaren şehit yakınları, gaziler, engeliler, yetim ve öksüz çocuklara yönelik çalışmalar...

Tuncelili gazi ve şehit aileleri, Nevşehir ile Konya'yı gezdi
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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, gazi ve şehit ailelerini Nevşehir ile Konya gezisine gönderdi.

Kentte göre başladığı günden itibaren şehit yakınları, gaziler, engeliler, yetim ve öksüz çocuklara yönelik çalışmalar yürüten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şehit aileleri ile gazileri Gümüşhane, Trabzon, Rize’den sonra bu kez de Nevşehir ve Konya’ya gönderdi. Şehit aileleri ve gazilerden oluşan kafile, ilk olarak Nevşehir’e gidip Hacı Bektaş-ı Veli Türbesini, Ihlara Vadisi’ni, Ürgüp ve Göreme’yi gezdi. Ardından Konya’ya geçen kafile, Mevlana Müzesini gezip, semazenleri izledi.Gezi sırasında rehberler tarafından kafileye, ziyaretgahlar, tarihi yerler, kültürel ve manevi değerler hakkında bilgiler verildiği aktarıldı.

Geziyle ilgili bilgi veren Vali Tuncay Sonel,"Şehit ailelerimiz ve gazilerimizi Gümüşhane, Trabzon, Rize gezilerinden sonra şimdi de Nevşehir ve Konya’yı gezmeye gönderdik. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacı. Millet olarak şehit ailelerimize ve gazilerimize minnet borcumuz var. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan canını veren, sağlığını kaybeden vatan evlatlarımızı ve yakınlarını kendi ailemizden farklı görmüyoruz. Onlar için 3 gün süren Nevşehir ve Konya gezisi düzenledik. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz hem bu illerimizi gezip görüp tanıdılar hem de moral buldular. Gezi sırasında şehit ailelerimize ve gazilerimize gösterdikleri ilgiden ötürü Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin’e ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Mazhar Bağlı’ya teşekkür ederiz”dedi.
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