TUNCELİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:49

Tuncelili kadınlar, Doğu Karadeniz’i gezdi

Tunceli Belediyesi tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Karadeniz’i hiç görmemiş kadınlar, Doğu Karadeniz gezisine gönderildi. 3 gün süren gezide Tuncelili kadınlar, bölgenin doğal güzellikleri ile tarihi ve turistik mekanlarını...

Tuncelili kadınlar, Doğu Karadeniz'i gezdi
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Tunceli Belediyesi tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Karadeniz’i hiç görmemiş kadınlar, Doğu Karadeniz gezisine gönderildi. 3 gün süren gezide Tuncelili kadınlar, bölgenin doğal güzellikleri ile tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı yakaladı.

Kalkınma Bakanlığı’nın Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Tunceli Belediyesi’nin yürüttüğü “Kadın Yaşam Merkezi” Projesi ile kadınlara yönelik Doğu Karadeniz Bölgesine gezi düzenlendi. Gezi kapsamında kadınlar, rehberler eşliğinde Karaca Mağarası, Sümela Manastırı, Uzungöl, Fırtına Vadisi, Ayder Yaylası, Borçka Karagöl gibi yerleri gezme şansı buldu. İlk kez böyle bir geziye katıldığını söyleyen Cevahir Apaydın, “İlk kez böyle bir yeri gezme imkanımız oldu. Yaylaları, yeşilliği bizi mest etti. Ayrıca çok güzel ağırlandık. Bize bu imkanı sağladığı için Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’e çok teşekkür ederiz” dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ni gezmenin verdiği mutluluğu dile getiren Hori Tankişi ise “Gezimiz çok güzel geçti. Çay fabrikasına ve turistik yerlere gittik. Farklı kültürler tanıdık. Rehberler ve belediye personeli de bize çok yardımcı oldu. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.
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