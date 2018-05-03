“Uygarlığın İmzası Sanat” projesi geziyle tamamlandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilerine yönelik hazırlanan "Uygarlığın İmzası Sanat" projesi, Elazığ’a düzenlenen gezi ile tamamlandı.Tunceli Valiliği koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Çemişgezek...

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilerine yönelik hazırlanan "Uygarlığın İmzası Sanat" projesi, Elazığ’a düzenlenen gezi ile tamamlandı.

Tunceli Valiliği koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Uygarlığın İmzası Sanat” isimli SODES Projesi kapsamında ilçe genelindeki okullarda eğitim gören 120 öğrenci Elazığ’da hem ilk defa sinemaya gitti, hemde çeşitli oyunlara katılarak güzel vakit geçirdi. Elazığ’a gelen öğrenciler, gösterime giren "Bizim Köyün Şarkısı" adlı filmi sinemada izledi. Alışveriş merkezini de gezen öğrenciler, çocuk oyun alanlarında eğlenme fırsatı buldu. Proje kapsamında daha öncede gitar, keman, ebru ve resim kursları düzenlendiği belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Vural Berker, “Bu gün yürüttüğümüz proje çerçevesinde, ilçemizde açılan kültür sanat kurslarına katılan öğrencilerimize Elazığ gezisi düzenledik. Bu gezi çerçevesinde öğrencilerimizi sinemaya götürdük. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ilk defa sinemayla buluştu. Sinemanın ardın öğrencilerimiz yemek yediler, AVM’nin çocuk oyun alanlarında oyun oynadılar. Çok farklı bir gün geçirdiler. Proje kapsamında katılmış oldukları bağlama, gitar, keman, ebru ve resim kurslarında edindikleri becerilerden sonra bu tarz bir etkinlikle faaliyetlerimizi tamamlamış olduk” dedi.

Geziye katılan öğrenciler ise güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, proje kapsamında düzenlenen kursların kendiler için faydalı olduğunu aktardı.