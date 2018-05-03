TUNCELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:15

“Uygarlığın İmzası Sanat” projesi geziyle tamamlandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilerine yönelik hazırlanan "Uygarlığın İmzası Sanat" projesi, Elazığ’a düzenlenen gezi ile tamamlandı.Tunceli Valiliği koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Çemişgezek...

'Uygarlığın İmzası Sanat” projesi geziyle tamamlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilerine yönelik hazırlanan "Uygarlığın İmzası Sanat" projesi, Elazığ’a düzenlenen gezi ile tamamlandı.

Tunceli Valiliği koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Uygarlığın İmzası Sanat” isimli SODES Projesi kapsamında ilçe genelindeki okullarda eğitim gören 120 öğrenci Elazığ’da hem ilk defa sinemaya gitti, hemde çeşitli oyunlara katılarak güzel vakit geçirdi. Elazığ’a gelen öğrenciler, gösterime giren "Bizim Köyün Şarkısı" adlı filmi sinemada izledi. Alışveriş merkezini de gezen öğrenciler, çocuk oyun alanlarında eğlenme fırsatı buldu. Proje kapsamında daha öncede gitar, keman, ebru ve resim kursları düzenlendiği belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Vural Berker, “Bu gün yürüttüğümüz proje çerçevesinde, ilçemizde açılan kültür sanat kurslarına katılan öğrencilerimize Elazığ gezisi düzenledik. Bu gezi çerçevesinde öğrencilerimizi sinemaya götürdük. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ilk defa sinemayla buluştu. Sinemanın ardın öğrencilerimiz yemek yediler, AVM’nin çocuk oyun alanlarında oyun oynadılar. Çok farklı bir gün geçirdiler. Proje kapsamında katılmış oldukları bağlama, gitar, keman, ebru ve resim kurslarında edindikleri becerilerden sonra bu tarz bir etkinlikle faaliyetlerimizi tamamlamış olduk” dedi.

Geziye katılan öğrenciler ise güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, proje kapsamında düzenlenen kursların kendiler için faydalı olduğunu aktardı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku