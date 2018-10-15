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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:45

Vali Sonel, okul ziyaret etti çocukların isteklerini yerine getirdi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, okul ziyaretinde bir araya geldiği öğrencilerle futbol oynadıktan sonra onları luna parka gönderdi.Vali Tuncay Sonel, “Haftalık Okul Ziyaretleri” kapsamında Vali Mehmet Ali Türker İlkokuluna...

Vali Sonel, okul ziyaret etti çocukların isteklerini yerine getirdi
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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, okul ziyaretinde bir araya geldiği öğrencilerle futbol oynadıktan sonra onları luna parka gönderdi.

Vali Tuncay Sonel, “Haftalık Okul Ziyaretleri” kapsamında Vali Mehmet Ali Türker İlkokuluna gitti. Vali Sonel’e, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu eşlik etti. İlk olarak okuldaki eğitim çalışmaları hakkında yetkililerle görüşen Sonel, idareci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Ardından öğrencilerle bir araya gelen Sonel, onların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Vali Sonel, tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin isteği üzerine onlarla futbol oynayan Vali Sonel’e diğer öğrencilerde tezahürat yaparak sevgilerini gösterdi.

Daha sonra Vali Sonel, tüm öğrencileri okul çıkışı luna parka göndererek eğlenmelerini sağladı.
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