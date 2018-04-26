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26 Nisan 2018 Perşembe 16:26

Vali Sonel’den okul ziyaretleri

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, lise ve anaokulda incelemede bulundu.Vali Sonel, her hafta gerçekleştirdiği okul gezileri kapsamında Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Uygulama Anaokulunu’nu ziyaret etti.Vali Yardımcısı...

Vali Sonel'den okul ziyaretleri
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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, lise ve anaokulda incelemede bulundu.

Vali Sonel, her hafta gerçekleştirdiği okul gezileri kapsamında Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Uygulama Anaokulunu’nu ziyaret etti.Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu ile birlikte öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Vali Sonel, atölyelerde incelemelerde bulundu. Uygulama anaokulunda minik öğrencilerle de sohbet eden Sonel, hem tavsiyelerde bulundu, hemde onlara hediye verdi.

Vali Sonel, okul idarecileri ve öğretmenlerden de bilgi aldı.
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