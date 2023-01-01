Turgay Biçer ile Çalışan Teknik Direktör Şenol Güneş

Beecher'ın Dele Alli ve Valentin Rossier başta olmak üzere tüm siyah beyazlı futbolculara bir süre daha moral vereceği iddia ediliyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmed Nur Çebi, Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda yabancı oyuncu sayısında 7+4 kuralını desteklediğini söyledi. Chebi, "Bir sonraki periyodum daha çok yerli oyuncularla oynamak zorunda kalmalı. Bu periyodun başında kuralları değiştirmek istedik ve reddettiler. Hepimiz onun dediği gibi pas verdik. Bir dahaki sefere olmalıyım. dış yardımlarda artış yok Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde sahadaki yabancı sayısı 7+4 olur.

Transferde somut bir gelişme olmazken Başkan Çebi, Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut ile İtalya'da top çalıştıran milli futbolcu Kaan Ayhan'ın şu anda gündemde olmadığını söyledi. Valerian Ismail'in İtirafları Beşiktaş Asbaşkanı Engin Baltacı, 26 Ekim'de karşılıklı anlaşarak ayrılan teknik direktör Valerien Ismael hakkında çarpıcı açıklamalarda betlobi bulundu. Skorer haberinde Fransız teknik direktörün organizasyondaki ayrılma sürecini değerlendiren Baltacı, siyah beyazlı takımın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Engin Baltacı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Önder Karaveli'nin yerine atanan İsmail'i överek, "Valerien Ismael bir proje. Yönetim kurulu olarak onun kulüpte uzun süre kalabileceğine inanıyoruz. Taraftarlardan ve medyadan yoğun baskı var.Maçın ardından Hatayspur takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Aslında onu yönetici rolünde tutmayı düşündük ama İsmail ayrılmak zorunda kaldı. "

'Dörde karşı bir'