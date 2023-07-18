Turgut Özal Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde 900 öğrenci diploma alarak mezun oldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Törene Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekilleri İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Okyay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Badem, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ilçe belediye başkanları, akademik personel, mezun öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrenciler ile akademik ve idari personeller için hazırlanan kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi. 2022-2023 akademik yılını Ümmühan Yaren Kaçmaz’ın konuşmasıyla devam eden törende daha sonra söz alan Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’de asrın felaketinde hayatını kaybeden öğrenciler ve çalışanlarını anarak konuşmasına başladı.

Bugün geleceğin en büyük teminatı ve mimarı olan gençleri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Bentli, “Üniversitelerin gerçek varlık nedenleri öğrenciler ve mezunlarıdır. Bu yıl 24 yeni programın da eklenmesi ile üniversitemizde program sayımız 111’e ulaştı. Önümüzdeki yılda öğrenci sayımızın bu çerçevede yüzde 50 artmış olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Artan öğrenci sayıları ile yüz yüze eğitimin yapılması adına deprem sonrası hasar tespitlerinin hemen yapıldığını ve tadilatlara başlanıldığını ifade eden Bentli, yeni yerleşkedeki tamamlanmış binalarında yeni dönemde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’da mezun olan öğrencilerin aslında çok daha uzun bir başlangıca adım attıklarını belirterek, “Merhum hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın adının üniversitemizde yaşatılması ve dünya çapında çok büyük önemli hizmetleri olmuş bir ismin adını taşıyan bir üniversiteden mezun oluyor olmanız gurur verici. Şehir ve üniversitenin bir birini tanıması, beraberce yol alması ilim ve bilim noktasında kentin çok daha ileri bir seviyeye taşımada önemli bir rol oynuyor” dedi.

Son olarak söz alan Vali Hulusi Şahin’de “Üniversite bilgiye nasıl ulaşılabileceğini, bilimsel düşünmeyi, eleştirisel düşünmeyi öğretir. Eğer bunları öğrenmişseniz gerekli birikimi yapmışsınızdır. Turgut Özal Üniversitesi Merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın isminin verilmiş olduğu değerli kurumsal kimliğe sahiptir. Turgut Özal Üniversitesi ismine layık şekilde hızlı adamlarla büyüyüp, çalışmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Türkiye’ye çok büyük katkıları olduğunu ifade eden Şahin, “Teknik bir insandı. Bilimsel yaklaşırdı. Türkiye Turgut Özal’dan sonra dünyaya farklı bakmaya başladı. Bugün eğer iyi noktalara gelmişsek Merhum Turgut Özal’ın miras bıraktığı düşünce şeklinin sayesindedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Tören öğrencilerin hep birlikte kep fırlatması ile son buldu.