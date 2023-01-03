Türk Milli Takımı İçin Elinden Gelenin En İyisini Yapacağını İfade Etti

Network Sultan'a katılacak TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, daha önce Fenerbahçe'den Melissa Vargas ve VakıfBank'tan Alexia Carutasu'nun Ay Yıldızlı formayı giyeceğini açıklamıştı.

"Vargas'ı başka bir ülkeden (Sırbistan'dan) aldık. Milli takımımızda oynamayı çok istiyordu. Lig bittikten üç gün sonra Vargas Ankara'ya geldi ve konuştuk. Şimdi Alexia Carutasu da bizimle olacak. "Türkiye Milli Takımı" etkinliğimizde yer almak istiyorum. Türkiye'yi seviyorum ve burada yaşamak istiyorum" diye konuştu. "İki oyuncumuz da artık bizim oyuncumuz ve milli takımda oynayacaklar.

Galatasaray'ın geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak görülen Yunus Akın'ın durumu şu sıralar pek iyi değil. Son haftalarda kadroya alınmayan bordobet genç oyuncunun performansı, Dünya Kupası'nda sarı-kırmızılı kadroda bir bakışta yerini alacak. İnşallah teknik direktör Okan Buruk genci hazırlık maçında da tebrik edebilir. Adaylar okul tatillerinde de Yunus Akgün'de görünmeye devam etti.

14.Hafta kadrosunda yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okanbrook, Toto Süper Lig 14.hafta maçında bu akşam Başakşehir ile karşılaşacak ancak Yunus Akın'ı maç kadrosuna almadı. Türkiye Kupası'nda Ofspor'a karşı son 16 turundan elenen Yunus Akın, özensiz ve gerici bir zihniyet sergiledi. Genç futbolcu, planladığı ve istediği performansı gösteremeyince Başakşehir ile oynanan kadroda yer almadı.

Sözleşme görüşmeleri devam ediyor

Yunus Akın, Galatasaray'dan yılda 900 bin lira alıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Yunus Akgün ve yöneticileriyle uzun süredir sözleşme görüşmeleri yapıyor. En bordobet giriş kısa zamanda sözleşme yenilemeyi umuyorum. Yunus'un yanı sıra Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.

İstanbul'da iş başında

Eski kulübü Adana Demirspor, İstanbul'da 9 günlük tatile çıkan ve Galatasaray formasını geri almaya çalışan Yunus Akın'ın peşinde. Sarı ve kırmızıya gelince, bu konuda neredeyse hiçbir karar yok. Sebebi ise Teknik Direktör Okanbrook'un genç oyuncuyu geri alıp ona bir forma vermek niyetinde olması. Buruk'un Yunus Akgün ile baş başa, olumlu ve verimli bir görüşme yaşadığı bildirildi.Kamp netleşecek Yunus'un azminden de memnun olan tecrübeli teknik adam, umarız birçok kulübün hedeflediği genç oyuncular hakkında fikir verebilir.