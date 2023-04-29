Ölmeztoprak, 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında çalışmalarını Malatya merkez ve ilçelerinde sürdürüyor.

İlçe ilçe gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ölmeztoprak, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızlı bir şekilde çalışma başlattıklarını ve çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

“MALATYA’YI İMAR, İNŞA VE İHYA EDECEĞİZ”

“Biz bir yola çıktık” diyen Ölmeztoprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“14 Mayıs sürecinin içerisindeyiz. Seçim sürecinde olsak da 6 Şubat’ta yaşadığımız bir asrın afeti var. Bu asrın afetinde çok farklı dönemlerden geçtik. Maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Malatya özelinde 1237, 11 ilde ise 50 binin üzerinde can kaybımız oldu. Biz buralarda imar, inşa ve ihya süreci içerisinde istişare içerisinde olacağız. Geleceğiz, yerinde göreceğiz. Bu imar, ihya ve inşa süreci başladı. Kalıcı konutlarımızın bir an önce hayata geçmesi için elimizden gelen bütün çabayı ak kadrolar olarak göstereceğiz. Cenabı Hakk’ın yardımı, değerli hemşerilerimizin desteği ve ak kadrolarında gayretli çalışmalarıyla bu sorunu da aşmış olacağız.”

“20 YILDIR SÜREN KUTLU BİR YÜRÜYÜŞ VAR”

Türkiye’de 20 yıldır süren kutlu bir yürüyüşün olduğunu ifade eden Ölmeztoprak, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu kutlu yürüyüş, Malatya özelinde birçok hizmete dönüşürken, Türkiye genelinde ise ulusal ve uluslararası politikada, Türk dünyasında, İslam aleminde zirveye taşıdı. Ülkemiz konum olarak çok farklı bir pozisyonda. İşte bu zirveye doğru ilerlediğimiz emin adımların devam edebilmesi için, Türkiye yüzyılında milletimizin desteği hayati önem taşıyor” diye konuştu.