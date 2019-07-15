15 Temmuz’da Sokağa Çıkan İlk İsimlerden Sedat Peker O Videoyu Paylaştı ve Ekledi!

İşte Peker’in yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı dikkat çeken görüntüler;

Kıymetli Dostlarım

Şahsım adına yazılan şarkıların içinde, bu yeni şarkı benim en çok sevdiklerimden bir tanesi oldu… Umarım siz de beğenirsiniz… ‘TÜRK MİLLETİ SENİNLE’ isimli bu güzel şarkıyı hem yazan, hem söyleyen AYAZ AYDIN kardeşime ve şarkının aranjörlüğünü yapan TOLGA DURMUŞ kardeşime sizlerin huzurunda teşekkür etmeyi bir borç bilirim…

Kıymetli dostlarım, bazı anlar vardır ki, yaşadığınız acılardan ve üzüntülerden dolayı o anı asla hatırlamak istemezsiniz… Ancak o anda çekilen acılar ve kayıpların milletimize kazandırdığı ŞEREFİ hatırladıkça da o anı hep hatırlamak ve yaşamak istersiniz…

YÜCE MİLLETİMİZE 15 TEMMUZ günü bu duygu kargaşasını yaşatan fetullahçı terör örgütü’nü ve arkasındaki yabancı istihbarat servislerini ayrıca da kurguyu yöneten emperyalist güçleri asla unutmayacağız… (Unutursak eğer kanımız kurusun…) Bizim güçlü DEVLET olmamızı sağlayan tankımız, topumuz, silahlarımız ya da çok katlı büyük resmi binalarımız asla değildir… Binlerce senedir kesintisiz olarak DEVLET olabilme geleneğimiz sayesinde edindiğimiz tecrübelerimizdir… Tarihi bilgi donanımımızdır…

BİZİM YÜCE DEVLETİMİZ, cephe savaşı ve terörle mücadele konusunda çok başarılı ve yeteneklidir… Ancak fetö tarzı düşmanla ilk defa karşılaştığımız için zor bir süreç yaşadık. Bu yüzden ilk zamanlar yani Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları sürecinde 17-25 Aralık Operasyonları’nda adeta vücudunu uyuşturucu enjekte edilmiş bir canlı gibi çabuk tepki vermeyi maalesef ki başaramadık… Yani düşmanı çözümleyemedik.

Çünkü bu düşman bizim gibi namaz kılan, oruç tutan, ayrıca da bizimle aynı kültürden beslenen ancak asla bizden olmayan kimselerdi… 15 TEMMUZ’da yaşananlar beni acıya ve hüzne boğarken (ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ ADINA) diğer taraftan ise çok mutlu olmamı sağlıyor…

Çünkü bizim torunlarımız, onların torunları hatta torunlarımızın torunları eğer ki bir gün böyle bir düşmanla karşılaşırlarsa, (yani onlara benzeyen ancak asla onlardan olmayan bir düşmanla karşılaşırlarsa) bizim yaşadığımız şoku asla yaşamayacaklardır… Devlet olma geleneğimiz sayesinde biriktirmiş olduğumuz tecrübelerimizden yani tarihi bilgi hazinemizden o tarz düşmanla ilgili bölümü hatırlayıp, gerekli olan tertibatı hemen alacaklardır…

O hain kalkışmada canını veren ŞEHİTLERİMİZE YÜCE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM… GAZİ olan kardeşlerimize ise saygılarımı sunuyorum… Ben, KAFKAS asıllı bir TÜRK ailesinin çocuğu olduğum için bizim kültürümüzde ŞEHİTLER ve GAZİLER, devlet başkanlarından bile öncelikli olduğu için ilk önce saygılarımı onlara sunuyorum.

Daha sonrasında ise darbe teşebbüsleri karşısında her zaman diz çökertilen YÜCE MİLLETİMİZE iyi bir liderlik yapmayı başararak MİLLETİMİZİ darbeye direnmeye çağıran SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’a ve de dirayetli duruşuyla darbenin karşısında hükümeti destekleyerek, vatan evlatlarını sokağa çıkması için yüreklendiren BİLGE LİDER SAYIN DEVLET BAHÇELİ’ye saygılarımı sunuyorum…

1-Tarih tankların arasından geçerek ilçe belediye başkanının evine gidip, darbeyi televizyondan izleyen parti liderlerini,

2- Cemaatine dini sohbet yaptığı esnada ‘darbe yapıldı’ bilgisi kendisine yazılı olarak verildiğinde, darbe ülkemize ve MÜSLÜMANLARA, ‘hayırlı olsun’ diyen sözde hocaları,

3-Bankamatiklerin ve marketlerin önünde kuyruk oluşturan ve de tankları alkışlayan sözde vatandaşlarımızı şerefli tarihçilerimiz günü geldiğinde elbette ki yazacaklardır…

BİR UMUTTUR YAŞAMAK

REİS SEDAT PEKER