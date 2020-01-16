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16 Ocak 2020 Perşembe 17:01

Boşanma Davasında Tazminat Nedir?

Boşanma davalarında tazminat türü maddi ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılmaktadır.

Boşanma Davasında Tazminat Nedir?
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Evliklerin sona ermesi sonrasında eşlerin maddi veya manevi tazminat hakları doğmaktadır. Boşanma genel olarak evliliğin mahkeme kararı sonrasında bitirilmesi anlamına gelmektedir. Bu ayrılıkların bazı mali sonuçları olmaktadır. Bunun sonucunda mahkeme tazminat hükmü verebilmektedir. Bu hükmün şartları Türk Medeni Kanunun 174. maddesinde genel hatları ile yer almaktadır.

Maddi tazminat Medeni Kanunun 174/1. maddesinde yer almaktadır. Boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen kişiler, kusursuz veya daha az kusurlu olması durumunda kusurlu taraftan maddi tazminat isteme hakkına sahiptir.

Manevi tazminat Medeni Kanunun 174/2. maddesinde belirtilmiştir. Kişilik hakkı boşanmaya bağlı sebepler nedeniyle saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan taraftan belirli miktarlarda manevi boşanma tazminatı isteyebilir.

Maddi ve Manevi Tazminat İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Maddi tazminat boşanma davası ile birlikte açılabilmekte veya dava sonrasını takip eden 1 yıl içerisinde açılabilmektedir. 1 yılı geçmesi durumunda tazminat hakkı zaman aşımına uğramaktadır. Boşanma tazminatı alabilmek için belirlenen şartlar:

  • Mahkeme kararı ile evliliğin sonlandırılmış olması
  • Maddi olarak tazminat talebi bulunması
  • Tazminat istenen tarafın boşanma nedeni ile kusurlu olması
  • Tazminat isteyen tarafın, tazminat istenen tarafa göre daha az kusurlu olması
  • Tazminat isteyen tarafın evliliği sona ermesi ile mevcut veya muhtemel menfaatlerinde zarara uğraması
  • Tazminat olarak verilecek miktarın, tazminat ödeyecek kişinin maddi gücüne uygun olması

Bunun yanı sıra maddi boşanma tazminatı hakkını ortadan kaldırabilecek olan bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlar:

  • Taraflardan birinin vefat etmesi
  • Tazminat alacak olan kişinin yeniden evlenmesi veya evli hayatı sürmesi
  • Tazminat alacak olan kişinin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi
  • Tazminat alacak olan kişinin, ekonomik ihtiyaç durumunun sona ermesi

Manevi tazminat için aranan şartları şu şekilde karşınıza çıkmaktadır. Bu dava boşanma davası süresince açılabileceği gibi, boşanma sonrasından itibaren 1 yıl içerisinde de ayrı bir dava olarak açılabilmektedir. Eğer süre 1 yılı geçer ise dava zaman aşımına uğramaktadır. Bu şartlar:

  • Boşanma kararının verilmesi
  • Manevi tazminat talebi olması
  • Tazminat istenen kişinin kusurlu olması
  • Tazminat isteyen tarafın, tazminat istenen kişiden daha az kusurlu olması
  • Tazminat isteyen tarafın kişilik haklarının zedelenmiş olması
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