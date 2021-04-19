Ülkemizde çok sayıda havuz kimyasalları üreticisi bulunmasına karşın bunların sadece belli bir kısmı bakanlık onaylı ve sağlık açısından uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

Havuz kimyasalları, havuzların sağlıklı ve temiz bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi için kullanılan ürünler topluluğundan oluşmaktadır. Birçok farklı maddelerden oluşan kimyasallar uygun miktarlarda ve doğru şekillerde kullanıldıkları sürece oldukça faydalıdır. Temizlik ve sağlık açısından belirli kimyasalların belirli aralıklarla kullanılması oldukça önemlidir. Hem çevrenin hem de sudaki maddelerin ve mikro canlıların verdiği zararları ortadan kaldırmak açısından kimyasalların kullanılması büyük önem arz eder. Uygun kimyasalın doğru bir şekilde ve miktarda kullanılması sonucunda amaçlanan maksimum fayda kolaylıkla sağlanacaktır. Sonuçları oldukça kısa bir sürede görülmeye başlayacak ve etkisi uzun süre devam edecektir.

Bilindiği üzere suyun olduğu yerler kısa süre içerisinde yosun kaplar. Ayrıca suda bulunan maddeler bir süre sonra kirliliğe sebep olacaktır. Sudaki zararlı canlılar ise sağlık açısından büyük bir tehdit olacaktır.

Bu tehditler;

Muhtelif cilt hastalıkları,

Vajinal mantarlar,

Üst solunum yolu enfeksiyonları,

Bağırsak ve mide enfeksiyonları,

Göz ve kulak enfeksiyonları,

İdrar yolu enfeksiyonlarından oluşmaktadır.

Havuz kimyasalları bu bahsi geçen hastalıklara karşı alınabilecek en ideal önlemlerdir. Bu hastalıklara sebebiyet veren bakterilerin çoğalmasına ve oluşmasına yardımcı olur. Yosun tutmasını engelleyerek basarak düşme ve kaymaların önüne geçer. Bu kimyasallar genel olarak aşağıdaki gibidir:

bu bahsi geçen hastalıklara karşı alınabilecek en ideal önlemlerdir. Bu hastalıklara sebebiyet veren bakterilerin çoğalmasına ve oluşmasına yardımcı olur. Yosun tutmasını engelleyerek basarak düşme ve kaymaların önüne geçer. Bu kimyasallar genel olarak aşağıdaki gibidir: Toz klor (% 56 toz granül, % 90 toz granül ve % 70 stabilizatörüz klor kalsiyum hipoklorit )

toz granül, % toz granül ve % stabilizatörüz klor kalsiyum hipoklorit ) Sıvı klor (sodyum hipoklorit)

Tablet klor ( % 90 tablet, 200 gram tablet )

tablet, gram tablet ) Havuz suyu pH düşürücü ( sodyum sülfat, toz pH düşürücü, hidroklorik asit, sıvı pH düşürücü )

düşürücü ( sodyum sülfat, toz pH düşürücü, hidroklorik asit, sıvı pH düşürücü ) Havuz yosun önleyici ( Sinada yosun önleyici, Dreampool yosun önleyici )

yosun önleyici ) Havuz suyu topaklayıcı parlatıcı ( Sinada parlatıcı, Dreampool parlatıcı )

Havuz suyu çöktürücü ( Sinada çöktürücü, Dreampool çöktürücü )

Yüzme Havuzu Kimyasalları

Yüzme havuzu kimyasalları klasik her havuzda olan kimyasallardan pek farklı değildir. Burada önemli olan kullanılacak ürünlerin insan sağlığı açısından asgari düzeyde zararlı olmasıdır. Bu nedenle de kullanılacak kimyasallar ve miktarları özenle seçilmelidir. Özellikle bakanlık onaylı ürünlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Piyasada çok sayıda yüzme havuzu kimyasalı bulmak mümkündür. Fakat bunlar arasında seçim yaparken sağlık ön planda tutularak tercih yapılmalıdır.

Yüzme havuzları bilindiği üzere genelde halka açıktır ve çok sayıda kişi gün içerisinde veya aynı anda bu havuzlardan dilediğince faydalanabilir. Bu da birçok hastalığa karşı büyük bir risk teşkil etmektedir. Özellikle mantar ve muhtelif enfeksiyonlara karşı oldukça büyük risk teşkil etmektedir. Hal böyle olunca daha sağlıklı olabilmesi adına kullanılan yüzme havuzu kimyasalları özenle seçilmelidir. Havuzlardan yayılması muhtemel hastalıklara karşı mücadele ederken hatalı seçimler nedeniyle farklı sorunlara yol açmamak elzemdir.

Olimpik Yüzme Havuzu Kimyasalları

İnsan sağlığı açısından olimpik yüzme havuzu kimyasalları seçimi oldukça önemlidir. Bu alanda faaliyet gösteren profesyonel havuz kimyasalları üreticileri tarafından piyasaya sürülen ürünler tercih edilmelidir. Bu ürünler olimpik yüzme havuzunu hem steril hem de temiz tutmak açısından daha güvenilirdir. En çok kullanılan havuz kimyasalı olarak ilk akla klor gelir. Genel havuzlarda da kullanılan klor miktarından biraz daha fazla kullanılabilir. Burada önemli olan insan sağlığı açısından en ideal seviyede ve oranda kullanılmalarıdır.

Havuz Kimyasalları Üreticisi

Ülkemizde çok sayıda havuz kimyasalları üreticisi bulunmasına karşın bunların sadece belli bir kısmı bakanlık onaylı ve sağlık açısından uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylanmış en köklü havuz kimyasalları üreticisi Sinada Kimya’dır. Sinada Kimya firmasının Sinada ve Dreampool isimli havuz malzemeleri markaları bulunmaktadır. Bu markalar ışığında havuz kimyasalları üreticisi olarak, havuz kullanıcılarına ulaşıp iyi bir mal ve hizmet ile memnuniyete öncelik vermektedir. Her bir kimyasal birbirinden ayrı ve bağımsız bir şekilde üretilmektedir. Kullanımı da yine aynı şekilde birbirinden farklı oranda ve şekilde olmaktadır. Üreticiler, ürünlerinin kullanımı için en uygun yöntem ve miktarı belirleyerek tavsiye edilen kullanım şekli olarak belirtmektedir. Bu ürünlerin kullanımı esnasında oldukça faydalı olan kullanım önerisi sayesinde sağlık açısından en uygun koşullar sağlanmaya çalışılmaktadır. Özellikle klor kullanımında bu durum son derece önemlidir.

Havuz Kimyasalları Sağlıklı Mı?

Tatil sezonu yaklaşırken birçok kişinin aklına havuz kimyasalları sağlıklı mı sorusu gelmektedir. Çünkü hijyen ve sağlık unsurlarını göz önünde bulundurarak kullanılan kimyasallar sonuçta yapay ürünlerdir. Bu nedenle sağlık açısından kullanımları akıllara birtakım sorular getirebilmektedir doğal olarak. Aslında önerilen miktarlarda ve şekillerde kullanıldığında insan sağlığı açısından herhangi bir mahsuru bulunmamaktadır. Bu işlemler ya ehil kişilerce yapılmalı ya da bu konuda profesyonel destek alınmalıdır. Aksi takdirde kullanımdaki bir hata ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalmaya yol açabilir.

Havuz kimyasalları her ne kadar sağlıklı bir havuz ortamı oluşturmak ve korumak için kullanılıyor olsa da sonuçta kimyasal oldukları için bazı tehlikelere sebep olabilmektedir. Her ne olursa olsun havuz suyu asla yutulmamalı, mümkün mertebe gözlük ve bone kullanarak göze temas ettirilmemeye çalışılmalıdır. Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra ise hem duş alınarak havuz suyu kalıntılarından vücut arındırılmalıdır. Cilt hassasiyeti olan kişiler ise duşun ardından koruyucu/önleyici bakım kremleri kullanarak tedbirlerini almalıdır. Türkiye’nin en güvenilir havuz kimyasalları ve havuz ürünleri satan firması Sinadakimya’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. https://sinadakimya.com.tr