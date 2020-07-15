Tarih ve Doğanın Kesişimi: Side

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı bir belde olan Side, tatilcilerin vazgeçilmez noktalarından biri. Tipik bir Akdeniz ikliminin yaşandığı bu beldede güneşli gün sayısının fazla olması sayesinde yılın büyük bir döneminde istediğiniz gibi bir tatil yapabilirsiniz. Hem yurt içi hem de yurt dışından binlerce misafiri ağırlayan bu bölge kış aylarında oldukça az bir nüfusa sahipken yaz aylarında 1 milyonun üzerine çıkar. Bu nedenle erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak tatilinizi kısa sürede eksiksiz planlayabilirsiniz. Side otelleri ise üstün hizmet kalitesi ve konfor alanları ile misafirlerine unutamayacakları bir tatil vaat ediyor. Hemen her bütçeye ve kesime uygun olarak bir araya gelen bu oteller arasında siz kendinize en uygun seçeneği kolaylıkla bulabilirsiniz. Burada yapacağınız tatil boyunca binlerce yıllık bir tarihin her ayrıntısını görebilir, doğanın eşsiz güzelliğinde unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Side özellik Antik Pamfilya’nın başkenti olarak bilinen bir belde. M.Ö. 7. yüzyıldan daha eskiye dayandığı bilinen bir tarihi olması, Lidyalılar, Persler ve Romalılar gibi medeniyetler için önemli bir merkez olması sayesinde binlerce yıl boyunca birçok kültürü bünyesinde barındırır. Arap akınlarının başladığı 12. yüzyıl itibariyle terk edilmiş olsa da 1800’lü yıllarda Girit’te yaşayan Müslümanların buraya yerleştiği biliniyor. Tatiliniz sırasında tüm bu eşsiz kültürel harmoniye şahit olabilir, muhteşem doğasında tüm yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Geziniz sırasında ise görebileceğiniz birçok yer yapılabilecek birçok aktivite bulunuyor.

Side Antik Kenti

Pamfilya’nın en önemli liman kenti olan Side, günümüzde ise bu antik kentin kalıntılarının büyük kısmını muhafaza ediyor. M.Ö. 7. yüzyıla dayanan bu geçmişin izlerini görebileceğiniz bu antik kentte şehir surlarını, sütunlu caddeleri, evleri, Apollon Tapınağı’nı ve Athena Tapınağı’nı görebilirsiniz. Antik kentin çok daha fazla noktasını da görebileceğiniz bu gezide oldukça ilginç detaylar yakalayabilir, uzun süre saklamak isteyeceğiniz fotoğraflar çekebilirsiniz.

Titreyengöl

Adını sürekli titriyormuş gibi gözüken göl yüzeyinden olan bu göl, Manavgat Çayı’nın genişleyen kollarından birinin üzerinde yer alıyor. Binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bu gölde doğanın huzurlu tarafını yaşayabilirsiniz. Ayrıca çevresinde görebileceğiniz antik kalıntılarla bir araya geldiğinde oldukça mistik bir görüntü sunan bu yerde ilginç bir tatil yapabilirsiniz.

Köprülü Kanyon Milli Parkı

Dünyanın ve ülkemizin önemli koruma alanlarından biri olan Köprülü Kanyon, adını Köprülü Çayı’ndan alıyor. Eşsiz coğrafi yapısının yanı sıra endemik bitki türleri, bölgeye özgü florası ile her ziyaretçinin nefesini kesecek bir güzelliğe sahip. Ayrıca buraya geldiğinizde Köprülü Çayı’nın meşhur alabalıklarını tadabilir, adrenalin dolu bir eğlence isteyenler ise rafting düzenleyebilir. Ayrıca çevresinde bulunan Antik Selge Kenti’nin de kalıntılarını da ziyaret edebilirsiniz. Böylece Köprülü Kanyon, herkesin zevkine uygun bir planı sağlaması sayesinde unutulmaz bir tatili olanaklı kılıyor.

Side Kumköy Plajı

Yaz tatilini denizin serin sularında geçirmek isteyenler için en uygun rotalardan biri olan Kumköy Plajı, antik kentin arasından ulaşabileceğiniz bir kumsala sahip. Sakin ve huzurlu ortamının yanı sıra berrak bir denizi ve altın renginde bir kumsala sahip olması sayesinde herkesin keyfini sonuna kadar yaşamasına olanak tanıyor.

Akdeniz’in Lezzet Durağı

Side, doğası ve tarihi ilgi çekmesinin yanı sıra sahip olduğu zengin kültürel yapıyı mutfağına da yansıtıyor. Birbirinden farklı lezzetlere sahip bu bölgede deneyebileceğiniz birçok lezzet bulunuyor. Özellikle Akdeniz mutfağınının en önemli malzemesi olan zeytinyağının her yemeğe verdiği lezzeti tadabilirsiniz. Otların ve zeytinyağının bir araya geldiği bu lezzetler ile ferah ve sağlıklı bir yemek yeme deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca Akdeniz’in en meşhur meyvesi turuncun reçelini bu durakta deneyebilirsiniz. Arapaşı, saç kavurması ve sebzeli kebabı ise deneyebileceğiniz en önemli ana yemeklerin başında geliyor.

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