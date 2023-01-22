Uğur Bulut MAFSAD'ın Misafiri Oldu

Ödüllü fotoğrafçı Uğur Bulut programda, Anadolu’nun farklı yerlerinde çektiği görsel gücü yüksek fotoğrafları katılımcıların beğenisine sundu. Fotoğraflarında insan öğesinin çok önemli olduğunu ve insan unsurunun fotoğrafa anlam ve hareketlilik kattığını belirten Uğur Bulut, fotoğrafçılığa nasıl başladığını, fotoğraf çekerken nelere dikkat ettiğini ve fotoğrafa bakış açısını anlattı. Uğur Bulut yaptığı konuşmada; “Fotoğrafta iletişim önemli. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Fotoğraf çekmeye başlamadan önce insanlarla iletişim kurup onlarla tanıştıktan sonra ve kendimi anlattıktan sonra deklanşöre basıyorum. Bu sayede daha samimi ve doğal fotoğraflar çekebiliyorum. Anadolu’nun her yerini gezdim. Birçok fotoğraf yarışmasına katıldım. Bu yarışmalarda birçok insanla tanışma fırsatım oldu. Doğru iletişim sayesinde istediğim sonuçları elde ettim. Tabi sonrasında da bu insanlarla iletişimim devam ediyor. Bunu da, fotoğrafın bana kattığı zenginlik olarak görüyorum” dedi.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Bulut, MAFSAD Yönetimine nazik davetlerinden dolayı teşekkür etti. MAFSAD Fehmi Kolçak Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen fotoğraf gösterisi izleyicilerden tam not aldı.

MAFSAD Yönetim Kurulu üyesi Bayram Ayhan, çekmiş olduğu güzel fotoğraflar ve yapmış olduğu güzel sunum için Fotoğrafçı Uğur Bulut’a teşekkür ederek günün anlamına binaen plaket takdim etti.

