Umarız bu bilinçle oynayarak ve kazanarak Beşiktaş'ın bir sonraki maçını kazanırız

Beşiktaş'ı elemek istiyoruz. Geride bırakmalıyız. Kulübü ve futbolu zayıflatan bu tartışmalar bizi rahatsız ediyor. 'Parayı kazanan iyi oynayan kazanıyor' diyoruz ama biz kazanıyoruz. Ligde Beşiktaş karşısında tatsız şeyler yaşadık. Evimize girdiğimiz için özür dileriz. Yine ustayız. Bu olayları göz önünde bulundurarak Ankaragücü'ne yakışan, Türk ve dünya futboluna yakışır bir şekilde ev sahibi ve centilmen bir tavırla oynamamız gerekiyor. Eminim maltbahis taraftarlarımız da bunun farkındadır. Bu gerçekten farklı bir centilmen davranış türüdür. Camiamızdan özellikle örnek davranışlar istiyor ve bekliyorum. Beşiktaş camiasını, teknik direktörünü, futbolcularını rahat bırakın, oyunlarını oynasınlar, gerekli tüm tedbirleri alacağız. Sizi nezaket ve nezaketle karşılayacağız. ”

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Dursun, Siyah Beyazlılar'ın Vincent Abubakar'ı kadrosuna katması durumunda yüzde 80 şampiyon olacağını söyledi Önemli olan Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve siyah beyazlılarla ilgilenen 100 yaşındaki şampiyon Ahmed Dursun, siyah beyazlı takımın bu sezonki performansı hakkında yorum yaptı. , zayıfla yüzleşmek daha da zordur. Bunu söyleyerek Valérien'i karalamak istemiyorum. Çok ciddi bir kariyeri olmadığı için çok fırsatı olmadı. Hatta sezon başında başka bir teknik direktörle anlaşabileceğimizi bile maltbahis giriş düşünmüştüm ama bu olmadı. Bence hata orada. Artık Şenol Usta'nın gelmesiyle güven ve umut arttı. Tabii ki takıma tam olarak uyum sağlayamıyor. Her iki durumda da, takımı yapmadı. Elbette istediği transfere sahip. Bunları nasıl değerlendireceğimizi göreceğiz. Ama Galatasaray da kötü başladı ama şimdi çok iyi gidiyorlar. Gol atmak için çok şansı olduğunu söyledi.

"Weghorst beklentilerimizi karşılamadı"

Ahmet Dursun, Weghorst ile Aboubakar arasında seçim yapmak zorunda kalsa Aboubakar'ı seçerdi: "Burada 100 kişiye sorsanız muhtemelen 98 kişi Aboubakar der. Tabii ki Aboubakar derdim. Belki Weghorst gol atmıştır ama o bir forvet. Bence kesinlikle Beşiktaş değil, Gomez geldi, Aboubakar geldi bu takıma. Kötü bir isim olduğunu söylemiyorum ama beklentilerimizi karşılamayan bir isim. Bence iyi çalışıyor. İnşallah Ebu Bekir gelir, ümidimiz odur. Bazen bir oyuncu bir takımda çok şey değiştirebilir.