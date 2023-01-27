Ümit Çimen Adına ''Basketbol Turnuvası'' Düzenledi

Malatya Gençlik Federasyonu tarafından 'Vefa Etkinlikleri' kapsamında Malatya İl Müftülüğü yapmış Ümit ÇİMEN adına '' Basketbol Turnuvası'' düzenlendi.

Ümit Çimen Adına ''Basketbol Turnuvası'' Düzenledi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Gençlik Federasyonu tarafından ­­­Malatya İl Müftülüğü yapmış Ümit ÇİMEN beyefendiye Adına “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’Basketbol Turnuvası’’ Malatya millet bahçesi basketbol sahasında gerçekleşti.

MAGEF tarafında “Vefa Etkinlikleri” kapsamında Malatya’ya yaptıkları hizmetlerden dolayı Malatya İl Müftülüğü yapmış Ümit ÇİMEN beyefendiye müteşekkiriz. Gerçekten Malatya’da görev yapmış olduğu esnadan ilmiyle, bilgisiyle, tecrübesiyle Malatya toplumuna büyük katkılar sağlamıştır. Gençler kimden memnunsa ve kimleri isterse bizde federasyon olarak Kıymetli hizmet insanlarını anmak, hatırlamak ve onura etmek için etkinlikler yapacağız.

Ümit ÇİMEN beyefendiye Adına düzenlenen “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’Basketbol Turnuvası’’ sonucunda katılımcılara madalya takdim edildi.  

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ beyefendi katılımcılar ile fotoğraf çekti ve hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’Basketbol Turnuvası’’ son buldu.

Bülten
Hasan Yağmur

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