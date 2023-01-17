Ümraniyespor mücadelesinde yeniden sahneye çıkan deneyimli isim

Gomis'in Gaziantep FK'deki golü, Nef Stadı'nda kazandıkları ve Kasımpaşa deplasmanında galip geldikleri maçta baş antrenör Okan Buruk'un yüzünü güldürdü. Galatasaray'dan kurtulması beklenen yıldız oyuncu Mauro Icardi, Türkiye'ye geldiği ilk günlerde hazırlıksızdı ve zar zor forma şansı buldu.

29 yaşındaki oyuncu, özellikle Beşiktaş derbisinde ve ardından Başakşehir'de sergilediği performansla önümüzdeki haftalarda taraftarların favorisi olma şansı buldu.

Oyuncuları rahatsız eden asıl sorun, altı lig maçında dört gol ve üç gol atan Icardi'nin kişisel hayatı. Bu yıldız oyuncunun ayrılışı ve hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nala'nın barışması ve sık sık Arjantin'e gitmesi sarı-kırmızılıları düşündürdü.

Devre arasında Galatasaray, forvete anlamlı bir isim daha eklemeyi umuyor. Galatasaray'ın bir süredir tanıdığı Memphis Depay ile ilgili yeni bir gelişme bahislion yaşandı. Barcelona daha önce mali sorunlar nedeniyle Hollandalı yıldızı tavsiye almadan göndermeyi kabul etmiş ancak küçük bir ücret karşılığında satılmıştı. Spanish Sports Daily'nin haberine göre Memphis Depay için ödeme yapmayı kabul eden tek takım Galatasaray.

28 yaşındaki oyuncu, kazançlı bir sözleşme imzalama umuduyla Katalan devlerinden bir tavsiye istiyor. Barcelona'nın sertifika istemesinin ardından Galatasaray'ın kontrat teklifinin Depay'i şu ana kadar etkilemediği söyleniyor. Sarı-kırmızılı ekiplerin önümüzdeki günlerde Depay ve Barcelona ile mücadelesini yoğunlaştırması bekleniyor. Özel Sporcular Spor Federasyonu'na bağlı olan ve TFF'nin desteklediği "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi bahislion giriş kapsamında Down Sendromlu Beşli için Gaziantep kentine ev sahipliği yapan Down Sendromlu Milli Futsal Takımı, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlık futboluna ev sahipliği yapıyor. 30 Eylül - 7 Ekim 2023. Kampta başlıyor.

Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü

Down sendromlu milli futsal takımı, 4-11 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında İtalya'da Avrupa şampiyonluğunu kazanmış durumda ve 1 Nisan 2022'de dünya üçüncüsü olacak. Futsalda Dünya Şampiyonası Down'dan Lima'ya, Peru'nun 10'dan 10'a, sonraki şehri Gaziantep sponsorluk yapıyor ve Hasan Kalyoncu Üniversite Stadı'nda yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sergiliyor. Zekeriya Efiloğlu: "Amilli futsal takımı ile Down sendromlu Gaziantep'teki kamp alanı bizim için çok önemli"