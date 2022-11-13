Üniversite Öğrencileri, Yeşilyurt'un Tarihi ve Doğal Zenginliklerine Hayran Kaldı

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Sosyal Medyadan Sosyal Hayata-Yeşilyurt'ta Sonbahar' programına katılarak Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri gezip, doğa yürüyüşü yapan 300 üniversite öğrencisi, Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel mekânları ile tabiat güzelliklerine hayran kaldılar. Programa katılan öğrenciler doğal ortamda keyifli bir hafta sonu yaşadılar.

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  • 13.11.2022 14:47
  • Güncelleme: 13.11.2022 15:19
Üniversite Öğrencileri, Yeşilyurt'un Tarihi ve Doğal Zenginliklerine Hayran Kaldı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya İnönü Üniversitesinde eğitim hayatını sürdüren 300 öğrenci, Yeşilyurt İlçesinde keyifli ve mutlu bir hafta sonu yaşadılar.

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin daveti üzerine Yeşilyurt’un eşsiz tarihi ve kültürünün yaşatıldığı Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri gezerek yetkililerden bilgilen edinen öğrenciler daha sonra doğa yürüyüşü yapıp, kendileri için özel olarak hazırlanan sportif alanlarda hünerlerini sergilediler. Müzik dinletileri eşliğinde halaylar çekip keyifli anlar yaşayan öğrenciler, Beylerderesinin temiz, sağlıklı ve bol oksijenli ortamında masa tenisi oynayıp, ok atışı yaparken farklı temalı oyunlara katılıp stres attılar.

Öğrencileri gezi, gözlem ve tanıtım etkinliğinde yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sucuk ekmek ve ayran ikramında bulundu.

Yeşilyurt’u tanıtmak amacıyla düzenlenen programa katılan bütün öğrencilere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bugün yine mutlu günlerimizden bir tanesini daha yaşıyoruz. İnönü Üniversitemizde eğitim hayatını sürdüren kıymetli öğrencilerimizi tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle ve yemekleriyle eşsiz zenginlere sahip güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Kent Konseyimizle ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Sosyal Medyadan Sosyal Hayata-Yeşilyurt’ta Sonbahar’ programına katılan öğrencilerimiz tarihi mekanlarımızı gezip bilgi sahibi olduktan sonra ağaçlıkların ve yeşil alanların olduğu bölgelerimizde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıp sportif aktivitelerimize katıldılar.” diye konuştu.

Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’ta tüm kesimlerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri başarıyla yerine getirmeye devam ettiklerini hatırlatan Başkan Çınar, “ Anaokulundan başlamak üzere üniversitelere kadar eğitimin tüm aşamalarında ki öğrencilerimizin mutlu, huzurlu ve güzel bir eğitim dönemi yaşaması için her türlü hizmeti layıkıyla yerine getirmekteyiz. İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal Üniversitemizle güzel bir diyaloga sahibiz, ortak projelerde birlikte uyum içerisinde çalışarak öğrencilerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. Üniversite topluluklarımızın projelerine bizlerde belediye olarak destek vereceğiz, geçen günlerde bunun toplantısını yapmıştık. Üniversite öğrencilerimizin enerjisinden yararlanmak istiyoruz. Yeter ki sizler proje üretin, çalışın bizlerde her türlü desteği vermeye hazırız. Öğrencilerimizin fikirleri ve projelerine kapılarımız sonuna kadar açıktır. Tabii ki öğrencilerimizin de bizim yaptığımız hizmetlerden haberdar olması için bu programı tertip ettik. İlçemizin sosyo-kültürel yapısını daha güçlü hale getirmek için etkin çalışan ve başarılı çalışmalar yapan, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla hizmetlerimize büyük güç katan Kent Konseyimizin de destekleri neticesinde öğrencilerimizi Yeşilyurt’umuzda ağırladık. Öğrencilerimizle, Yeşilyurt’un yine güzel bir Sonbahar gününde aynı ortamı paylaşmak, sohbet etmek ve muhabbet etmek bizim için de çok güzel oldu. Davetimize icabet ettiğiniz hepinize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında ve vize haftasında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Üniversite öğrencileri de yapılan bilgilendirme gezisi, sportif etkinlikler ve ikramlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
 

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Hasan Yağmur
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