Uruguay'ın Golünü Korudu

Özellikle Uruguay medyasında teknik direktör Diego Alonso'nun tercihleri ​​hakkında çok konuşuluyor. Lochte'nin sezonu milli takım formasıyla kazandığında Alonso tarafından ilk 11'de yer aldığı bildirildi. Muslera'nın da rol oynadığı sakatlık nedeniyle milli takımın son maçını kaçırdığı söyleniyor. Öte yandan 36 yaşındaki boksör, 12 yıl sonra ilk kez kupa mücadelesi vermediği için pişmanlık duyuyor. Nando'nun Gana'ya karşı son grup maçında yer alıp almayacağını merak edecek. Aslan'ın 26 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Torreira da ilk iki maçta forma giydi.

Mario Lemina: Aslanlar yenilmez

Eski Cim Bom orta saha oyuncusu Mario Lemina, eski kulübünü unutamıyor. Şu anda Nice'te forma giyen Gabonlu futbolcu, Fransa'da verdiği bir röportajda, "Galatasaray'ın taraftar ve stat konusunda rakibi yok. Üzgünüm, bu konuda rakibi yok." Tarif bile edemiyorum" dedi. Haris Seferovic'e yeni bir talip çıktı ve Galatasaray devre betitbet arasında onu Benfica'ya geri göndermek istedi. İsviçre formasını Dünya Kupası'nda giymeye devam eden tecrübeli golcüsü Anderlecht istedi.Anderlecht'in Benfica ve Seferovic'in temsilcileriyle görüşmelere başladığı da söylendi.

Muriel'in imzası

Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı golcü için görüşmelere başladı. Görev süremin sonunda sözleşmesi sona eren Luis Muriel'in Atalanta ile sözleşmesini yenilemeden önce sözleşmesinde sadece bir yıllık opsiyonu olduğu ve Galatasaray yönetiminin devreye girerek Kolombiyalı golcüsü ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Daha önce forvet pozisyonunda betitbet giriş bulunan Galatasaray, sürekli olarak Muriel'i öne çıkarıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan Lyon'dan Moussa Dembele ile eşleşmeye çalışırken, diğer yandan Muriel'i süre dolmadan ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılı ekip, tavsiyesi Galata Saree ekibinden olan iki önemli forvetle yoluna devam ediyor.

Bu arada Icardi'nin peşini bırakmayan Galatasaray'ı yoğun günler bekliyor. Üstelik bu operasyonun tam anlamıyla gerçekleşmesi de kolay görünmüyor. Bu nedenle gündemdeki isimler şimdiden yoğun baskı altında. Hatta ilk temasın 31 yaşındaki Atalanta forveti Luis Muriel ile yapıldığı söyleniyor. Deneyimli forvetin İtalyan kulübüyle olan kontratı benim görev süremin sonunda bitiyor ve bir yıllık opsiyon hakkı var. Clippers medyasına göre, Atlanta ve Muriel arasındaki sözleşme görüşmeleri başladı.