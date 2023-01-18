Uruguaylı futbolcu için nihayet forma giydi

Torino'nun Diego Rossi için Fenerbahçe'ye 7 milyon avroluk bir teklifte bulunduğunu belirtelim. Sadece yönetim rakamı düşük bulmuş ve tereddüt etmeden reddetmiştir. İtalyan medyasına göre Bordo Beyazlılar, 24 yaşındaki forvete daha fazlasını sunabilir. Sadece Torino'nun 10 milyon €'nun üzerindeki rakamlarla masaya oturması pek mümkün değil.

Cao Ge'nin Yıldız Savaşları Kızışıyor

Fenerbahçe ve Celtics, 24 yaşındaki forvet için kıyasıya mücadele ederken Güney Kore'den garip bir açıklama geldi. Cho giyinmiş Jeobnuk sportif direktörü Park Ji-sung, yıldız futbolcuyu eski kulübü Manchester United ile tanıştırdı! Güney Kore ultrabet medyasına göre başarılı forvetin ülkeyi terk etmesi neredeyse kesin.

Beklenmedik bir isim olan Cho Gue-sung, forvet arayışıyla Fenerbahçe'nin gündeminde. İskoç medyası, Celtics'in Güney Koreli forvet için Sarı Donanma ve Maviler ile rekabet halinde olduğunu yazdı. Canary, bu oyunda liderliği ele geçirmek için Kim Min Jae'nin kozundan faydalanmak üzereyken Kore medyasından yeni bir açıklama geldi. Cho'nun adına giyindiği Jeobnuk'un atletik direktörü Park Ji-sung'un oyuncuları için farklı planları olduğu ortaya çıktı. Park Ji-sung'un 2005-2012 yılları arasında forma giydiği Manchester United ile temasa geçtiğini ve Cho Kuk-sung'u kendisine teslim etmeyi önerdiğini belirtmek gerekir.

Değeri 1,5 milyon euro

Güney Koreli forvetin transferi söz konusu olduğunda rekabet her geçen gün kızışacak gibi görünüyor. Oyuncu kalitesi ve yeteneğinin yanı sıra 24 yaşında olan ve ortalama piyasa değeri 1,5 milyon euro olan Cho oldukça çekici. Dünya Kupası'ndaki görünüşü, 24 yaşındaki forvet oyuncusunu Avrupa çapında haritaya koydu. Güney Kore ultrabet giriş medyasındaki kaynaklar Cho'nun önemli bir kariyer kararı vereceğini ve futbol kariyerine yurtdışında devam etmesinin neredeyse kesin olduğunu söylüyor.

"Gücüm savunmamdır"

Cao Guocheng, Jorge Jesus'un oyun seçeneği olarak tercih edilen forvet oyuncusu. 24 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası sırasında verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Hava topunda çok iyiyim ama sanırım savunmam da öyle. Performans da benim için büyük bir güç. Savunma takım savunmasına önemli katkı sağlıyor bu sayede diğer mevkilerdeki arkadaşlarımı rahatlatıyor.