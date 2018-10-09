UŞAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 20:46

9 Ekim Dünya Posta günü kutlamaları

PTT Uşak Başmüdürü İsmail Ertaş Dünya Posta Birliği’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Ekim tarihinin “Dünya Posta Günü” olması dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı. Ertaş mesajında ; “Dünya Posta Birliğinin yeni yaşını...

9 Ekim Dünya Posta günü kutlamaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

PTT Uşak Başmüdürü İsmail Ertaş Dünya Posta Birliği’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Ekim tarihinin “Dünya Posta Günü” olması dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı. Ertaş mesajında ; “Dünya Posta Birliğinin yeni yaşını ve Dünya Posta Günü’nü kutluyor, Uşakta ve tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere sağlıklı ve başarılı nice yıllar diliyorum" ifadelerin kullandı.

PTT’nin “Daha Yazılacak Çok Mektup Var” sloganıyla Dünya Posta Gününü kutladığını vurgulayan Ertaş konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “İletişim teknolojilerinin her geçen gün geliştiği günümüzde, PTT Uşak Başmüdürlüğü olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma noktasında bütün personelimizle var gücümüzle çalışmaktayız. Müşteri memnuniyetini merkezimize alarak ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak birinci önceliğimizdir. İki asra yakın geçmişi olan kuruluşumuz yeni teknolojilerinin öncülüğünü yapmasının yanı sıra insan odaklı projelerle de sosyal anlamda farkındalıklar oluşturmayı hedeflemektedir. Bu minvalde Uşak özelinde çeşitli çalışmalarımız oldu, olacak. Dünya Posta Birliğinin yeni yaşını ve Dünya Posta Günü’nü kutluyor, Uşakta ve tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere sağlıklı ve başarılı nice yıllar diliyorum.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku