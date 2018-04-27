Ak Parti Uşak İl Başkanı Kuş aday adayı oldu

Bir önceki dönem Ak Parti Uşak İl Başkanlığı görevi yapan Uşak’ın saygın işadamı Servet Kuş 24 Haziran seçimleri için aday adaylığını açıkladı.

Erken seçim ile 24 Haziran’da sandık başına gidilecek olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için start verilirken, Uşak siyasi arenası da hareketli günler yaşamaya başladı.

AK Parti’den Uşak Milletvekili aday adaylığını açıklayan bir önceki dönem İl Başkanı Servet Kuş çitayı yükselterek Ak Parti camiasında sürecin çekişmeli geçeceğinin sinyalini verdi.

Servet Kuş aday adaylığı başvurusunda yaptığı açıklamada: “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kaptanlığında rotasından şaşmayan Türkiye, 24 Haziran’da bir kez daha doğru kararı verecek ve 2023 hedefleri için kalkınma hamlesine devam edecektir” dedi. 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den Uşak Milletvekili aday adayı olan eski İl Başkanı Servet Kuş, Türkiye’de 2002’de başlayan kalkınma hamlesinin devamı ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için AK Parti’nin göreve devam etmesi gerektiğini söyledi. 24 Haziran’da hem milletvekilliği, hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını dile getiren Servet Kuş, partisinin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurduğu Cumhur ittifakının halktan yine beklenen teveccühü göreceğini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2023 hedefleri için belirlenen yol haritasından sapılmayacağını kaydetti. Muhalefet partilerinin seçim kampanyalarını anti-Erdoğan politikası üzerine kurduğunu anlatan Servet Kuş, “Muhalefet partileri, arkalarına bazı emperyalist güçleri alarak tüm seçim kampanyalarını, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kuruyor. Bu gösteriyor ki, muhalefetin elinde topuma sunacakları, tutarlı, göze ve dişe dokunur hiçbir proje ve hedef yok. Oysa hamdolsun bizler kendisini Türkiye’nin geleceğine adamış bir siyasi partideyiz ve hedefler için tüm karanlık güçlere karşı dimdik duran bir liderimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kaptanlığında rotasından şaşmayan Türkiye, 24 Haziran’da bir kez daha doğru kararı verecek ve 2023 hedefleri için kalkınma hamlesine devam edecektir” dedi. Aday adaylığı hakkında kısa bir açıklama yapan Servet Kuş, “Partimizin topluma yönelik ortaya koyduğu çalışmalara katkı sağlamak için aday adayı olduk. Parti büyüklerimizin hakkımızda verecekleri her karara karşı saygımız sonsuzdur ve aday olmasak bile 24 Haziran’a kadar, gerek AK Partimiz ve gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için canımızı dişimize takıp çalışacağız. Bu vesileyle tüm aday adayı arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, Cenab-ı Allah’ın hepsinin yar ve yardımcısı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.