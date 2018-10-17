Başkan Cahan’dan yeni bir müjde daha

Uşak’ta kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacak ve işyeri bulma sorununu ortadan kaldıracak modern 3. Sanayi Sitesinde temel atılıyor.

Uşak 1 Eylül Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimi ve üyeleri, yeni Uşak’ın mimarı Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile belediye toplantı salonunda bir araya geldi. Yapılacak 3. Sanayi Sitesi’ne ilişkin istişarelerin gerçekleştirildiği toplantıda projenin uygulanmasına yönelik takvim belirlendi. Bu kapsamda yılbaşına kadar sanayi sitesinin temelleri atılacak ve inşa çalışmaları başlatılacak. Yalnızca kooperatif üyelerinin faydalanabileceği yeni sanayi sitesi içinse üyelik başvurusuna yönelik çağrı yapıldı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan ve projede temel atma noktasına gelindiğini paylaşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak’a böyle bir ekonomik ortamın sunulmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti. Sanayi Sitesi sözünün 2014 yerel seçimlerinde verildiğini hatırlatan ve artık temelin atılacağını belirten Başkan Nurullah Cahan, proje için tarih verdi. Hedefin yıl başına kadar alandaki gerekli düzenlemelerin yapılması ve temelin atılması olduğunu dile getiren Başkan Cahan, “Alanımız 1 milyon 200 bin metrekare. Bu alanın kamulaştırma davaları ve Hazineden aldığımız kısımla 700 bin metrekaresi kooperatifimiz adına belediyemiz bünyesinde. Şu ana kadar kooperatifimizde 600 tane üyemiz var. 600 üyemiz için 700 bin metrekarelik bir alana sahibiz” dedi.

Proje ve imar planlarının hazır olduğunu, artık start verme zamanının geldiğini vurgulayan Başkan Cahan, “Alanda küçük bir revizyonla yılbaşına kadar temel atmak istiyoruz. Burada mobilya, dokuma, PVC doğrama, oto tamiri gibi çeşitli sektörler yer alacak. Üye arkadaşlarımız ve kooperatifimizin yönetim kurulu ile birlikteyiz ve takvimimizi belirledik. 3. Sanayi Sitemizi Kooperatifimizin yönetimi ile birlikte halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” açıklamalarında bulundu. Cahan, Uşak’ın bir sanayi şehri olduğunu ve yapılacak yeni sitenin birlikteliğin sonucunda gerçekleşeceğini vurguladı.

Uşak 1 Eylül Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Niyazi Erdoğan ise, “2014 yılında Sayın Belediye Başkanımızın göreve gelmesiyle kooperatif olarak bizim de hızımız arttı. Şuan için 600 üyeli 700 bin metrekare yeri olan sanayi sitemizin temelini atma aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Zorlu bir süreçten geçtik. Sanayi esnafımız içerisinde konuyla alakalı çok yorum yapan ve fikir yürüten, ancak herhangi bir şey yapılacağında işin ucundan tutmayan birçok kişi var. Bütün bu engelleri aştık. Şuan temel atma aşamasına gelindi. Mevcut 600 üyemiz var ve daha fazla beklemenin de bir anlamı yok. Bir an önce aldığımız yerlerle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

“15 Kasım’a kadar yani önümüzdeki bir ay içerisinde kararsız olan üyelerin bir an önce kararını verip kooperatife üye olmalarını istiyoruz.” diyen Niyazi Erdoğan bir de uyarıda bulundu. Yaklaşık 7 yıllık bir süredir 3. Sanayi Sitesi için uğraşıldığını dile getiren ve ikinci etabın ne zaman hayata geçirileceğinin kesin olmadığını bildiren Erdoğan, “Bu fırsatı herkesin değerlendirmesini istiyoruz. 15 Kasım’a kadar kararsızlar kararını verirse yolumuza hep birlikte devam edebiliriz. Belediye Başkanımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kooperatif yönetiminde bulunan ve aynı zamanda Uşak Marangozlar Odası Başkanı olan Ünal Akcura da yaptığı değerlendirmede, zorlu ve engelli yollardan geçerek bu günlere geldiklerinin altını çizdi. Akcura, “Bugün sevinçliyiz çünkü sanayi sitemizde temel atma noktasındayız. Başkanımıza da bu süreçte daima yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Projemiz ilimize ve sanayicimize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

Kooperatif denetim Kurulunda görevli Ali Türkcan’da Başkan Cahan’a destekleri, Kooperatif Başkanı Erdoğan’a ise çalışmalarındaki gayretlerine değinerek hayırlı olmasını diledi.