UŞAK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 10:39

Down sendromlu girişimci Uşak Üniversitesi’ne konuk oldu

Down sendromlu girişimci Ozan Ulusoy, Uşak Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları kapsamında yürütülen “Başarıya Engel Yok” etkinliği Mustafa Kemal...

Down sendromlu girişimci Uşak Üniversitesi'ne konuk oldu
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Down sendromlu girişimci Ozan Ulusoy, Uşak Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları kapsamında yürütülen “Başarıya Engel Yok” etkinliği Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleşti.

Uşak Üniversitesi ve Vala Gedik Özel Eğitim İlkokulu öğrencileri ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 3. Sınıf öğrencilerinin düzenlemiş olduğu “Başarıya Engel Yok” adlı projede down sendromlu girişimci Ozan Ulusoy ve babası Ali Ulusoy buluştu.

Proje kapsamında düzenlene konferansta 2015 yılında yılın girişimcilik ödülünü almış olan Ozan Ulusoy ve babası Ali Ulusoy konuşmacı olarak yer aldı. Ozan Ulusoy ve Ali Ulusoy hoş sohbetleri ile salonun büyük ilgisini topladılar.

Okudukları şiirler ise katılımcıları gülümsetti. Ulusoy engelli bireylerin hayatları boyunca yaşadıkları zorluklara ve başarılara değinerek öğrencilere ilham verdi. Engelliler Derneği Başkanı Salih Küçük’ün de katıldığı konferans Küçük’ün plaket takdimi ile sona erdi.
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