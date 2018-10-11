Enflasyonla mücadele programına Uşak Belediyesi’nden destek

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına Uşak’ta ilk destek belediyeden geldi. Bu kapsamda Uşak Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde ve Aşigostore’da yüzde 10’luk bir indirime gidilecek. İndirimli tarifeler bugünden itibaren hizmete geçecek.Hazine...

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına Uşak’ta ilk destek belediyeden geldi. Bu kapsamda Uşak Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde ve Aşigostore’da yüzde 10’luk bir indirime gidilecek. İndirimli tarifeler bugünden itibaren hizmete geçecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı ve detaylarını açıklamasının ardından, Uşak Belediyesi de destek için kollarını sıvadı. Daha önce de ABD ile yaşanan kriz nedeniyle sosyal medya hesaplarında sponsorlu paylaşımlar yapmayı kesen ve tepkisini ortaya koyan Uşak Belediyesi bu kez sosyal tesisleri aracılığıyla kampanyaya destek olacak. Uşak Belediyesi’ne ait Kayaağıl Termal Tesisleri’nde, Çayzade’de, David People’da ve Aşigo Store’da bugünden itibaren yüzde 10’luk bir fiyat indirimine gidilecek. İndirim uygulaması yıl sonuna kadar sürecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Türkiye’ye karşı kurgulanan her türlü spekülasyonun ve oyunun bertaraf edileceğini vurguladı. Türkiye’nin korkan değil gelişimiyle korku uyandıran ve bu nedenle de saldırıların hedefindeki bir ülke olduğunu belirten Başkan Cahan, “Uşak Belediyesi olarak Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına desteğimizi ortaya koyacağız. Uşak olarak bu tür konularda daima milli kimliğimizi yansıtmaya devam edeceğiz. Sosyal tesislerimizde %10’luk bir indirime gidiyoruz. Ülkemizin şahlanışının önünde hiçbir engel duramayacaktır.” dedi.