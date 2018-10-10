Fotoğrafçılıkta sistem değişti

Gelişen teknoloji işle birlikte fotoğrafçılık da boyut değiştirdi. Eskiden sadece mutlu anlar fotoğraflanarak ölümsüzleştirilirken günümüzde artık hayal edilen pek çok şeyi fotoğrafçılar gerçeğe dönüştürmeye başaldı. Uşak’ta...

Gelişen teknoloji işle birlikte fotoğrafçılık da boyut değiştirdi. Eskiden sadece mutlu anlar fotoğraflanarak ölümsüzleştirilirken günümüzde artık hayal edilen pek çok şeyi fotoğrafçılar gerçeğe dönüştürmeye başaldı. Uşak’ta 11 yaşından beri fotoğrafçılık yapan 25 yaşındaki Ferit Özkan (25) mesleğin gün geçtikçe üretime doğru kaydığını kendisinin de bu alanda oldukça iddialı olduğunu söyledi. Özkan, baskı ve üretim konusunda Türkiye’de ilkler arasında yer aldığını iddia ederek "Yeter ki elimizde imkanlar olsun. Uşaklılar hayal etsin ben gerçekleştireyim. Eskiden sadece hatıra niyetine çekilen fotoğrafları basardık. Şimdi hayal edilen şeyleri yapıyoruz. Özellikle hediyelik eşya konusunda hayal edilen herşeyi gerçekleştiriyorum" dedi.

Yaklaşık 15 senedir fotoğrafçılığın içinde olduğunu belirten Özkan günümüzde fotoğraf çekimin bittiğini, yeni çıkan akıllı telefonların fotoğrafçılığı öldürdüğünü belirterek "Öyle olunca biz de artık fotoğrafçılığın başka bir boyuta üretime doğru gittiğinin gördük. Biz de kendi çabalarımla üretimi kendimiz yapıyoruz. Artık hediyelik eşya üretim dalında ilerletmeye çalışıyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. En yaygın tasarımlardan özgün tasarımlara kadar birçok hediyelik eşya üretimini yapabiliyorum ayrıca internette satılan muadillerinden daha ucuza mal ediyorum” dedi.

“Kullanılmaz denilen malzemeleri cüzi miktarlarda alıp ekonomiye kazandırıyoruz"

Dolarla mücadele etmenin zor olduğunu ancak bununla mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Özkan, kullandıkları materyallerin yaklaşık yüzde 50’sini dolar kuru üzerinden satın aldıklarını belirtti. Her şeye rağmen ucuz mal üretmek için birçok yol olduğunu vurgulayan Ferit Özkan; “Bazı imalatları kendimiz yapıyoruz. Mücadelemizi yapıyoruz maliyetleri düşürebildiğimiz noktaya kadar düşürmeye gayret gösteriyoruz. Bunun halkımızı düşündüğümüz için yapıyoruz. Bazı ürünlerimizi geri dönüştürdüğümüz mamullerden imal ediyoruz. Bu geri dönüşüm ürünlerini kendimiz bizzat temizleyerek kimyasal katmadan tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Bu şekilde dolarla da mücadele etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilgisayardan öğrendim"

Yeni sistem baskıları kendi mücadelesi ile bilgisayardaki paylaşımlardan öğrendiğini belirten Ferit Özkan, "Bilgisayardaki paylaşımlardan öğrendiklerimle yetinmedim üstüne yeni şeyler katarak birçok kişiden daha iyi bir şeklide işimi yapıyorum. Bu konuda iddialıyım. Baskı ve üretim konusunda Türkiye’de herkesle yarışırım. Yeter ki elimizde imkanlar olsun. Uşaklılar hayal etsin ben gerçekleştireyim. Hediyelik eşya noktasında hayal edilen her şeyi gerçekleştiriyorum" dedi.

Evlilik teklifleri organize ediyor

Evlilik teklifleri de organize ettiğini belirten Ferit Özkan bunlardan en ilginç olanını şu şeklide anlattı; “Geçen hafta bir arkadaşa çok özel bir pankart yaptık. Ayrıca Rapçı gurubumuz var onlarla bu teklife özel bir şarkı yaptık. Bir yerde toplandık bu şarkı ile meşaleler, pankart ve güzel bir dansla evlenme teklifi yapıldı. Bugüne kadar 14 kişinin evlenme teklifini organize ettim ve karşı tarafın hepsi de ’evet’ dedi.Okuyup araştırmayı çok seviyorum. Ailevi nedenlerden dolayı okuyamadım, şimdi bir yandan işimi yapıp diğer yandan açıktan liseyi okuyorum" diye konuştu.