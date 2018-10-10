Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Hamza Dağ Uşak’ta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında Uşak’a geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında bugün Uşak’a geldi. Dağ’ın ilk durağı Banaz ilçesi oldu. Banaz’da protokolle görüşerek brifing alan Hamza Dağ öğle saatlerinde Uşak merkeze geçti. Uşak Valiliği önünde yapılan karşılamaya Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Protokol üyeleri ve partililer katıldı. Karşılamanın ardından bir süre Uşak Valiliği’nde bulunan Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, daha sonra yürüyerek Kent Park alanına geçti.

Uşak Belediye Başkan Nurullah Cahan’ın eşliğinde Uşak’ın 110 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak kent merkezindeki dev park çalışması için yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen Dağ, süreç hakkında bilgiler aldı. “Kent Park’ta Senin de dikili bir ağacın olsun” projesi kapsamındaki son ağacı Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile birlikte toprakla buluşturan Hamza Dağ projenin hayırlı olmasını diledi.

Uşak ziyareti kapsamında Hamza Dağ, daha sonra Uşak Belediyesi’nin destekleriyle Bölgesel Amatör Ligden, 2. Lige yükselen UTAŞ Uşakspor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı Aşigo Store’a ziyarette bulundu. Boynuna UTAŞ Uşakspor atkısı alan Dağ’a, Başkan Nurullah Cahan tarafından UTAŞ Uşakspor forması hediye edildi. Formayla poz veren Dağ, “Siftahı yapmış mıydınız bugün” esprisiyle gülümsetti.

Ziyaretlerini Tiritoğlu Parkında bulunan AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Teşkilatı stant ziyareti ile devam ettiren Hamza Dağ, Uşak Belediyesi Sosyal Tesisi Çayzade’de Üniversiteli öğrencilerle çay sohbetinde buluştu. Buradan esnafları ziyaret ederek İsmet Paşa Caddesi üzerinden Uşak Belediyesi’ne giden Hamza Dağ, Türkiye’nin içinden geçtiği sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Spekülatif saldırılar olduğunu dile getiren Hamza Dağ Türkiye’de her şeye rağmen istikrarsızlığın olmadığını kaydetti. Dağ, “Şu anda yaşanan manipülasyon sürecinin gerçek ekonomik göstergelerle anlatılabilecek bir noktası yok. O nedenle kabinedeki ilgili bakanlıklar tarafından arka arkaya önlemler alınıyor. Benim de bu Anadolu gezilerinden anladığım ve hissettiğim, insanımızın bize güveninin sonuna kadar devam ettiği noktasında.” diyerek içinde bulunulan durumun geride bırakılacağı mesajını verdi.

Uşak Belediyesi’nin çalışmalarını bildiklerini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Burada Kent Park Projesi’ndeki son durumları yerinde gördük. Bu başarılı çalışmalar önümüzdeki süreçlerde de devam edecektir.” diye konuştu.

Başkan Nurullah Cahan ise, teşriflerinden dolayı Hamza Dağ’a teşekkürlerini ileterek el dokuması Uşak Halısı hediye etti.

Program AK Parti İl Danışma toplantısı ile devam etti.