Uşak Üniversitesinde Meme Kanseri Farkındalık Konferansı “Kanserden değil, geç kalmaktan kork” sloganıyla gerçekleşti.Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri Sosyal Sorumluluk etkinlikleri...

Uşak Üniversitesinde Meme Kanseri Farkındalık Konferansı “Kanserden değil, geç kalmaktan kork” sloganıyla gerçekleşti.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri Sosyal Sorumluluk etkinlikleri kapsamında hayata geçirdikleri projede Meme Kanseri Farkındalık Konferansını “Kanserden değil, geç kalmaktan kork” sloganıyla hayata geçirdiler.

Konferans Uşak Üniversitesi Mustafa kemal Paşa Amfisinde gerçekleşti.

Konferansa Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Karahanve MedicalOnkolog Dr.Utku Dönem Dilli konuşmacı olarak katıldı. Konferansta Meme Kanseriyle alakalı bilgiler, doğuracağı sonuçlar ve erken teşhis için yapılması gerekenlerden sırasıyla bahsedildi.

Gerçekleştirilen konferansın sonunda, Meme Kanseri ile ilgili şüphesi bulunan katılımcılara ücretsiz muayene imkanı sunulacağı duyurulduktan sonra, Prof. Dr. Ömer Karahan ve MedicalOnkolog Dr. Utku Dönem Dilliye projeye desteklerinden ötürü teşekkür edildi.