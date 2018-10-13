UŞAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:03

Kar maskeli akü hırsızları kovalamaca sonucunda yakalandı

Uşak polisi vatandaştan gelen bir ihbar üzerine akü hırsızlarını yaptıkları takip sonucu yakaladı. Yakalanan hırsızlar ise suç makinesi çıktı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak merkez Fevzi Çakmak...

Kar maskeli akü hırsızları kovalamaca sonucunda yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Uşak polisi vatandaştan gelen bir ihbar üzerine akü hırsızlarını yaptıkları takip sonucu yakaladı. Yakalanan hırsızlar ise suç makinesi çıktı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak merkez Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir sokak üzerinde kar maskeli 2 şahsın olduğu ihbarının gelmesi üzerine, ekiplerin belirtilen adrese ulaştığında zanlıların plakasız motosikletle kaçtığını belirledi. Bunun üzerine polsi zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

Amansız takipte polisin defalarca yaptığı dur ihtarına uymayan şahıslar yanlarında bulunan aküyü ekipleri durdurmak amacıyla yola atması ve D300 karayolu üzerinde ters yöne girerek kaçmaya devam etmesine rağmen, diğer ekiplerin yolu kapattığını gören şahıslar kaçtıkları motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya devam ettiler. Kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüphelinin yapılan incelemesinde; birinin 9’u hırsızlık olmak üzere toplam 18 adet suç kaydı, diğerinin ise 1’i hırsızlık olmak üzere toplam 17 adet suç kaydının olduğu ve akü hırsızlığı amacında oldukları tespit edildi.

Daha önceden çaldıkları akülerin yerini bildirmeleri üzerine, aküler sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgusu devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku