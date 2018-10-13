Kar maskeli akü hırsızları kovalamaca sonucunda yakalandı

Uşak polisi vatandaştan gelen bir ihbar üzerine akü hırsızlarını yaptıkları takip sonucu yakaladı. Yakalanan hırsızlar ise suç makinesi çıktı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak merkez Fevzi Çakmak...

Uşak polisi vatandaştan gelen bir ihbar üzerine akü hırsızlarını yaptıkları takip sonucu yakaladı. Yakalanan hırsızlar ise suç makinesi çıktı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak merkez Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir sokak üzerinde kar maskeli 2 şahsın olduğu ihbarının gelmesi üzerine, ekiplerin belirtilen adrese ulaştığında zanlıların plakasız motosikletle kaçtığını belirledi. Bunun üzerine polsi zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

Amansız takipte polisin defalarca yaptığı dur ihtarına uymayan şahıslar yanlarında bulunan aküyü ekipleri durdurmak amacıyla yola atması ve D300 karayolu üzerinde ters yöne girerek kaçmaya devam etmesine rağmen, diğer ekiplerin yolu kapattığını gören şahıslar kaçtıkları motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya devam ettiler. Kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüphelinin yapılan incelemesinde; birinin 9’u hırsızlık olmak üzere toplam 18 adet suç kaydı, diğerinin ise 1’i hırsızlık olmak üzere toplam 17 adet suç kaydının olduğu ve akü hırsızlığı amacında oldukları tespit edildi.

Daha önceden çaldıkları akülerin yerini bildirmeleri üzerine, aküler sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgusu devam ediyor.