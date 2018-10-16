UŞAK:
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16 Ekim 2018 Salı 11:57

Kent Park’ın can suyu TBMM Başkanvekili Şentop’tan

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop Uşak’a gelerek akademik yıl açılışına katıldı. Kent Park’ta incelemelerde bulunan Şentop parka ağaç diktikten sonra, Başkan Cahan’ın atı Pehlivan’la tur attı.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili...

Kent Park'ın can suyu TBMM Başkanvekili Şentop'tan
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TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop Uşak’a gelerek akademik yıl açılışına katıldı. Kent Park’ta incelemelerde bulunan Şentop parka ağaç diktikten sonra, Başkan Cahan’ın atı Pehlivan’la tur attı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mustafa Şentop, bir dizi program için geldiği Uşak’ta şehrin mega projesi Kent Park alanını da ziyaret etti. Öğle saatlerinde Uşak Valiliği’ni ziyaret eden Mustafa Şentop buradan Kent Park alanına geçti. Başkan Nurullah Cahan’ın tanıttığı, Uşak Belediyesi tarafından kente kazandırılan, doğanın ve tarihin korunduğu 110 bin metrekarelik dev projeye destek vererek TBMM Başkanvekili Şentop da alana ağaç dikti. Uşak’a kazandırılan ve Başkan Nurullah Cahan’ın desteğiyle başlatılan “Kent Park’ta sizin de dikili bir ağacınız olsun” kampanyasına destek olan Şentop, diktiği ağaca ilk can suyunu bizzat kendisi verdi.

Alanda bir değerlendirmede bulunan ve sıkışmış şehir merkezlerini anımsatan Şentop, “Sokaklar dar, binalar düzensiz. Daha önceden çok planlı yapılmamış. Bu bakımdan Uşak merkezde bu şekilde nefes almaya imkân sağlayacak bir alan açılması çok önemli. Başarımızı beğeniyorum. Uşak için çok güzel bir değişim olacak inşallah” diyerek Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a tebriklerini ve teşekkürlerini sundu.

Ziyaretleri kapsamında Uşaklıların en uğrak noktalarından bir olan Uşak Belediyesi Atlı Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, burada at bindi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın gözbebeği olan atı Pehlivan’a binen Şentop, yürütülen sağlık hizmetleri hakkında da bilgi aldı.
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