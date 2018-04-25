’Kozalar’ tiyatro oyunu Uşak’ta sahnelendi

Uşak Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğunun hazırladığı tek perdelik “Kozalar” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Oyun, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde seyirci ile buluştu. Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı oyunu Uşak Gençlik Merkezi tiyatro eğitmeni Kamil Yılmaz yönetti. Bir perdelik bu tiyatro oyununu Emine Turgut, Sebira Yıldırım ve Güliz Kirişçi canlandırdı. Sahne arkasında seste Gökhan Yılmaz, ışıkta Halil Akburak, grafik tasarımda Ensari Ercik ve suflör olarak ise Buse Taşçı ve Fatma Sarıçiçek yer aldı.

Yerli eser olan Kozalar oyunu; aylak, sorumsuz ama gösterişe düşkün üç orta sınıf kadının 1970’li yıllarda, toplumun üzerine çöken anarşi ve baskıdan habersiz, kendi dünyalarında, bastırılmış istekleri, para ve mal tutkuları ile bencilce sürdürdükleri amaçsız yaşamlarını sergiliyor.

Ağaoğlu’nun metni Soğuk Savaş’ın etkilerini taşıyan bir Türkiye’ye yazılmış. Sokakların, üniversitelerin çatışmayla dolu olduğu bir dönemde her şeye sahip görünen üç kadının kapı dışındaki gerçeklerden kaçarken kendi bencilliklerine tutsak olmalarını anlatıyor. Burjuvaziyi temsil eden üç kadının korkularını, farkında olmadıkları tutsaklıklarını, yabancı ve yoksul düşmanlıklarını, ucuz milliyetçiliklerini, bastırılmış arzularını, erkek egemenliğini sorgusuz sualsiz kabullenişlerini, kötücül dedikoduyla geçen vakitlerini gittikçe absürtleşen bir dille kaleme alınıyor. Sahip olduklarını ellerinden kaçırmamak için çırpınan bu kadınlar, kendilerini adeta bir koza içine hapsediyor.