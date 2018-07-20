KPSS Uşak İl Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen toplantıya, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı J. Albay Yalçın Baysal, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Sınav Organizasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.

Prof. Dr. Savaş yaptığı açıklamada, toplantıda 2018 KPSS Lisans sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri olmak üzere iki bölümde yapılacak olan KPSS sınavı, 22 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. KPSS sınavına Uşak’ta sabah oturumunda yapılacak olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavına 7 bin 367, öğleden sonra yapılacak olan Eğitim Bilimleri Sınavına 3 bin 02 aday olmak üzere toplam 10 bin 369 aday katılacak. 38 okulumuzda sınav yapılacak. ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sınava girecek adaylara başarılar diliyorum.” dedi.

KPSS sınavına girecek adayların, Sınav Giriş Belgeleri, sınav kılavuzunda belirtilen geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve ayrıca sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamaları konusunda adaylara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Savaş, “Sabah oturumunda yapılacak olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının başlama saati 10.15’dir. Bitiş saati ise 12.25’dir. Adayların sınav günü sabah sınav binasına alınacağı son saat 10.00’dır. Bu saatten sonra sınav binasına adaylar kesinlikle alınmayacak ve sınav 10.15’te başlayacaktır. Öğleden sonraki oturum Eğitim Bilimleri Sınavı ise saat 14.45’te başlayacak ve 16.25’te bitecektir. Adayların öğleden sonraki oturuma sınav binasına alınacağı son saat 14.30’dur. Adayların sıkıntı yaşamamaları için bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir." dedi.

Prof. Dr. Ekrem Savaş ayrıca, “Sınav günlerinde halkımızdan duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Sınav saatleri içinde gürültü kirliliğinin olmaması konusu ve adaylarımızın sağlıklı bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili, Valiliğimiz başta olmak üzere Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Halkımızdan da ricamız gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermeleridir.” şeklinde konuştu.