Sokak hayvanları için pedalladılar

Uşak Üniversitesi “Yeşil Pedal Bisiklet Topluluğu” ve “Uşak Patigiller Topluluğu” sokak hayvanları için ortak bisiklet turu düzenledi. Üniversitelilerin ortak yürüttüğü “Bir pedal, Bir mama” etkinliğinde onlarca hayvan sever bir araya geldi.

Uşak’ta sokak hayvanları için bisiklet turu düzenleyen hayvanseverler, kentin bazı bölgelerine mama bıraktı.

Uşak’ta sokak hayvanları için bisiklet turu düzenleyen hayvanseverler, kentin bazı bölgelerine mama bıraktı.Uşak Üniversitesi “Yeşil Pedal Bisiklet Topluluğu” ve “Uşak Patigiller Topluluğu” sokak hayvanları için ortak bisiklet turu...

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