UŞAK:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:21

Sokak hayvanları için pedalladılar

Uşak’ta sokak hayvanları için bisiklet turu düzenleyen hayvanseverler, kentin bazı bölgelerine mama bıraktı.Uşak Üniversitesi “Yeşil Pedal Bisiklet Topluluğu” ve “Uşak Patigiller Topluluğu” sokak hayvanları için ortak bisiklet turu...

Sokak hayvanları için pedalladılar
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Uşak’ta sokak hayvanları için bisiklet turu düzenleyen hayvanseverler, kentin bazı bölgelerine mama bıraktı.

Uşak Üniversitesi “Yeşil Pedal Bisiklet Topluluğu” ve “Uşak Patigiller Topluluğu” sokak hayvanları için ortak bisiklet turu düzenledi. Üniversitelilerin ortak yürüttüğü “Bir pedal, Bir mama” etkinliğinde onlarca hayvan sever bir araya geldi.

Gönüllüler şehir merkezinden yola çıkarak rotanın sonunda Uşak Köpek Barınağını ziyaret ettiler. Etkinliğe katılanlar bisiklet turunun rotasının üzerinde sokak hayvanlarına ayarlanmış mama noktalarına mama bıraktı.

Düzenlenen “Bir pedal, Bir mama” etkinliğini yürüten öğrenciler yaşam alanımızı paylaştığımız sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın artmasını amaçlayarak bisiklet turuyla farkındalık oluşturmaya çalıştı.
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