UŞAK:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:30

Temizleyen eller Ulubey Kanyonlarında

Uşak Üniversitesi öğrencileri Ulubey Kanyonlarının çevresini temizleyerek örnek bir davranış sergilediler.Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık kampanyaları kapsamında Ulubey Kanyonlarında çevre temizlenmesi etkinliği düzenlendi....

Temizleyen eller Ulubey Kanyonlarında
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Uşak Üniversitesi öğrencileri Ulubey Kanyonlarının çevresini temizleyerek örnek bir davranış sergilediler.

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık kampanyaları kapsamında Ulubey Kanyonlarında çevre temizlenmesi etkinliği düzenlendi. “Temizleyen Eller” projesinde bir gurup genç üniversiteli katılım sağladı.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri proje kapsamında ilk aşamada Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampusu Yerleşkesinde tanıtım standı açtılar ve gönüllü topladılar.

Kampanyanın ikinci aşamada ise gönüllüler Ulubey Kanyonlarına giderek cam balkonun etrafındaki çevreyi temizlediler.

Projeyi planlayan öğrencilerden olan Pelin Kına, diğer öğrencilere kampanyaya yardımlarından dolayı teşekkür edip çevreye her zaman duyarlı olmanın önemini ifade etti.

Ulubey Kanyonlarını ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılanan çevre sever gençlere esnafta taktirle karşıladı.

Kampanyanın üçüncü aşamada fotoğraf sergisi yapma planını düşündüklerini açıklayan Deniz Eren, projenin sonunda çevre temizliği açısından duyarlılık uyandırmayı düşündüğünü belirtti.

Ulubey Kanyonu (Ulubey Canyon) Uşak ilinin Ulubey ilçesi sınırları içerisindedir. ABD deki Arizona Eyaleti sınırları içersinde buluvnan Büyük Kanyon dan sonra dünyanın en büyük 2. kanyonudur. Bugüne kadar pek bilinmeyen kanyon, Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan kanyonlardan oluşur. Ulubey çayı, bütün kanyonu adeta saklı bir cennete çevirmiştir.

Ulubey’de ilin güney ve güney batı kesimlerinde jeolojik yapının özelliğinden dolayı oluşan Ulubey Kanyonu, kanyondan geçen Dokuzsele Deresi’nde meydana gelen kirlilikten dolayı turizme açılamıyor. Kanyonun, dibinden geçen Dokuzsele Deresi temizlendiğinde yamaç paraşütü ve doğa turizm açılması önemli potansiyele sahiptir.
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