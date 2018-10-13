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13 Ekim 2018 Cumartesi 18:13

TFF 2. Lig UTAŞ Uşakspor:2 - Sancaktepe Belediyespor:1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Sancaktepe Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı.Stat: 1 EylülHakemler: Mustafa İlker Coşkun xxx, Serdar İla xxx, Vedat Hoşnam xxxUTAŞ Uşakspor: Ersin...

TFF 2. Lig UTAŞ Uşakspor:2 - Sancaktepe Belediyespor:1
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Sancaktepe Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı.

Stat: 1 Eylül

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xxx, Serdar İla xxx, Vedat Hoşnam xxx

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xx, Caner Solmaz xxx, Hikmet Balioğlu xx, Nuri Melih Mursal xx, Semih Beyaz xxx, Kerem Çağatay xx, Nurettin Çağlar xxx, Oğuzhan Kayar xxx (Oğuzhan Yıldırım dk:78 x), Murat Gürbüzerol xx (Ekrem Sütçü dk:41 xx), Tayfun Pektürk xxx (Doğan Seçkin Şavkın dk:74 xx), Tayfur Emre Yılmaz xxx

Yedekler: Ogün Karakaya, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Emrah Uzun, Ekrem Sütçü, Oğuzhan Yıldırım, Doğan Seçkin Şavkın

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Sancaktepe Belediyespor: Emre Satılmış x, Rahmi Muhammet Akyazı xx, Onur Alkan x (Oğuzhan Kaylesiz dk:61 x), Alaattin Hamza Ok x, Timur Kosovalı xx, Recep Burak Yılmaz x, Mert Örnek x, Muharrem Cinan xx, Erbay Eker x, Cumhur Yılmaztürk x (İrfan Akgün dk:46 x), İsmail Düzgün x (Oğuzhan Acar dk:46 x)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Abdullah Çoban, İrfan Akgün, Bilal Yıldırım, Oğuzhan Acar, Oğuzhan Kaylesiz, Can Demir Aktav

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Goller: Tayfur Emre Yılmaz dk:1, Tayfun Pektürk dk: 23 (UTAŞ Uşakspor) Timur Kosovalı dk: 71 (Sancaktepe Belediyespor)

Sarı kartlar: Kerem Çağatay, Ekrem Sütçü (UTAŞ Uşakspor) Erbay Eker, Oğuzhan Acar, Muharrem Cinan, Recep Burak Yılmaz (Sancaktepe Belediyespor)

Kırmızı kart: Erbay Eker (Sancaktepe Belediyespor)
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