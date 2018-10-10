Türkiye’nin ilk üretilen yerli şekeri bu müzede

Cumhuriyet döneminin ilk şeker fabrikalarından biri olan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası’nda üretilen ilk şeker Uşak Kent Tarihi Müzesi’nde sergileniyor.Uşak Kent Tarihi Müzesi’nin nadide parçalarından birisi de Türkiye’de yerli olarak...

Cumhuriyet döneminin ilk şeker fabrikalarından biri olan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası’nda üretilen ilk şeker Uşak Kent Tarihi Müzesi’nde sergileniyor.

Uşak Kent Tarihi Müzesi’nin nadide parçalarından birisi de Türkiye’de yerli olarak şeker pancarından üretilen ilk toz ve kalıp şeker yer alıyor. 17 Aralık 1926 tarihinde ilk üretimini yapan fabrikanın toz şeker ürünü, Eskişehir Kız Meslek Lisesinde özel olarak dokunan ipek kumaştan yapılan, o zamanın tarihi ve muhteviyatının Arapça olarak yazıldığı keselerle fabrikanın kurucusu Nuri Şeker tarafından Atatürk’e ve devlet adamlarına sunulmak üzere hazırlanmış. İçerisinde fabrikada üretilen ilk şekerin bulunduğu keselerden birisini de Nuri Şeker’in torunu Mehmet Şeker orijinal haliyle Uşak Kent Tarihi Müzesi’ne bağlayarak o tarihin yaşanmasını sağladı.

Konuyla ilgili olarak müze görevlisi Arkeolog Haydar Doğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şu açıklamalarda bulundu:

"Konsepti itibarıyla ülke genelinde eşi bulunmayan Uşak Kent Tarihi Müzesi’nin en gözde parçalardan birisi de şehrimizde üretilen ülkenin ilk şeker pancarından elde edilen şekerinin sergilenmesidir. Yaklaşık 92 yıldır niteliğini yitirmeden muhafaza edilen bu şeker ve ipek kesesi müzemizde en çok ilgi çeken ve ziyaret edilen parçalar arasında. Nuri Şeker’in girişimleriyle kurulan Türkiye’nin ilk Şeker Fabrikası olma özelliğine sahip yerde üretilen ilk şeker 17 Aralık 1926 üretilmiş ve ipek keselere konularak Atatürk ve dönemin devlet adamlarına sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bu örneklerden bir tanesi de fabrikanın kurucusu Nuri Şeker’in torunu Mehmet Şeker tarafından müzemize bağışlanmıştır. Bu 92 yıllık tarihi önem taşıyan şeker kesesi, toz şeker ve kalıp şeker, dönemin görselleri ve Nuri Şeker’in kişisel eşyalarıyla birlikte müzemizde sergilenmektedir."