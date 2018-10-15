Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Adana yolcusu

Geçtiğimiz Cumartesi yeni sezona ’merhaba’ diyen Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezinde ‘Duyulmamış Bir Aşk İlleti’ isimli komedi oyunuyla tiyatro severlerle buluştu. Başarılarıyla kendinden söz ettiren Uşak ekibi şimdi Adana yolcusu.

Tiyatro eğitmeni Murat Çubukçu önderliğinde sıkı bir hazırlık dönemi geçiren şehir tiyatrosu, yeni sezonun ilk oyununda salonu tıklım tıklım doldurdu. Kurulduğu günden bu yana kısa bir zamanda önemli işlere imza atan ve 13 ödül kazanan Uşak Belediyesi şehir tiyatrosu Adana’ya gidiyor.

Çeşitli festivallere katılan, yarışmalardan dereceyle dönen Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 5’incisini organize ettiği Şehir Tiyatroları Buluşmasında boy gösterecek. Birçok uluslararası tiyatro gurubunun katıldığı prestijli festivalde Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 18 Ekim tarihinde “Duyulmamış Bir Aşk illeti” isimli oyunu sahneleye taşıyacak.

Kendisinin de izlediği sezonun ilk oyununun seyirciden tam not aldığını kaydeden Başkan Cahan, sanata yapılan yatırımın ne kadar doğru bir adım olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti. Cahan, “Uşak artık, festivaller düzenleyen, yeni sanatçılar yetiştiren bir şehir konumuna geldi. Geçtiğimiz aylarda, uluslararası düzeyde ikinci tiyatro festivalimizi düzenledik ve salonumuzda birçok başarılı oyunu sizlerle buluşturduk. Şimdi de bizim tiyatro grubumuz Adana’da Uşak’ımızı temsil edecek. Kendilerine başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.