Uşak Belediyesi ülke genelinde yılın en sosyal projesi dalında birinci oldu

Türkiye’de sadece Uşak Belediyesine özel olarak üretilen ve kullanılan “Şehir Zekâsı (Urban Intelligance) Programı” jürisinde onlarca akademiysen ve kurumun bulunduğu yaşayan şehirler platformu tarafından organize edilen 2018 yılı Şehir...

Türkiye’de sadece Uşak Belediyesine özel olarak üretilen ve kullanılan “Şehir Zekâsı (Urban Intelligance) Programı” jürisinde onlarca akademiysen ve kurumun bulunduğu yaşayan şehirler platformu tarafından organize edilen 2018 yılı Şehir Ödülleri (City Awards) kapsamında Türkiye’de ‘Yılın Sosyal Altyapı Projesi’ ödülünün sahibi Uşak Belediyesi oldu.

Yaşayan Şehirler Platformu tarafında her sene 20 ana kategoride verilen Şehir Ödülleri (City Awards)’nde bu sene Yılın Sosyal Altyapı Projesi ödülüne Uşak Belediyesi layık görüldü. Yerelde oluşan sorunu yereli iyi gözlemleyerek ve yerele göre çözüm üreterek bertaraf edilebileceği düşüncesiyle uzun süren araştırmalar sonucu ortaya çıkan Şehir Zekâsı (Urban Intelligence) Programı ve Uşak Mahalle Bazlı Sosyal Uyum, Sosyal Kültürel Etkinlik ve Meslek Edindirme Merkezi (USEM) ilde yaşayan bireylerin sosyal, ekonomik ve demografik verilerini toplayarak belirli bölgelerin spesifik sorunlarına özel çözümleri hızla hayata geçirebiliyor. Bu programın hazırlanması ve projelerin hayata geçirilmesinde ise Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Uşak İli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Uşak Emniyet Müdürlüğü’nden elde edilen datalar büyük önem taşıyor.

İzmir DEU Kültür Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan “Uşaklı hemşehrilerimiz adına aldığımız bu ödül nedeniyle oldukça mutluyuz. Tüm hemşehrilerimize armağan ediyoruz." dedi.

İlk günden bu yana sosyal alt yapıya çok büyük bir önem verdiklerine değinen Başkan Cahan, "Engeli bulunan, sosyal yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimizin ve şehrimizde yaşayan tüm bireylerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına bu projeyi ortaya koyduk. Bir şehir zekası ortaya çıkarttık. Projemiz kapsamında tüm mahallelerimizi taradık. Sosyal desteğe ihtiyacı olan kardeşlerimizi tespit ettik. Mahalle konaklarımızı inşa ederek psikolojik sorunları olanları, ailevi geçimsizliği bulunanları ve bunun yanında özel bakıma ihtiyacı olanları tespit ederek konaklarımızda çeşitli alanlardaki uzmanlarla eğitimler verdik. Aile bireylerinin ekonomik ve sosyal durumlarını tespit ederek sorunların çözümüne yönelik adımlar attık. Sosyal dokunun tamamını tespit ettik. Ve burada bin tane proje arasında Uşak Belediyemizin projesi birinci seçildi. Ben jüriye çok teşekkür ediyor, bu ödülü hemşehrilerimize armağan ediyorum. Halkımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Mutlu insan, mutlu aile ve mutlu Uşak düsturu ile yolumuza devam ediyoruz. Mutluluğa giden yolda engelleri tespit etmek ve engelleri kaldırmak adına projelerimize devam diyoruz.” dedi.

Şehir Ödülleri Platformu tarafından her yıl organize edilen ‘Şehir Ödülleri’ projesinin jürisi ise Alper Akın, Ayşe Kardaş, Burak Akkul, Fatih Türkmenoğlu, Dr. Faik Öztunç, Dr. Gülay Aslan, Doç. Dr. Akif Kireçci gibi onlarca akademisyen, kamu ve özel sektörde farklı görevlere sahip, konusunun uzmanı 34 kişiden oluşuyor.

Tüm paydaşlar tarafından gözlemlenebilen datalar sayesinde engellilerin yaşadığı sokaklar tespit edilerek özel kaldırım çalışmaları başlatılabiliyor, her sokak ve mahallede yaşayan güncel insan sayısı belirlenerek çöp ihtiyacına varıncaya kadar tespit edilerek konteyner sağlanabiliyor, sosyal veya yeşil alan ihtiyacı tespit edilebiliyor veya Ramazan ayında kurulacak iftar çadırlarının amacına ulaşması için en uygun bölgeler tespit edilebiliyor. Bu sayede çözüm, talebe göre değil, mevcut durum farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından değerlendirilerek ihtiyaca göre üretiliyor. Böylece zamandan ve ekonomiden tasarruf sağlanırken sorun tam olarak tespit edildikten sonra ilgili duruma özel çözümler sağlanıyor.

Kalkınma bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Uşak’da Sosyal Riski İzleme, Önleme ve Uyumu Sağlama Merkezi Fizibilitesi (USRIUM) Projesi kapsamında hazırlanan Şehir Zekâsı (Urban Intelligence) Projesi, sürece dahil olan tüm kamusal paydaşlar tarafından kullanabilirken sistemdeki tüm bilgiler ‘kişisel verileri koruma kanunu’ çerçevesinde muhafaza ediliyor. Bu programda analizler yaparak çeşitli çalışma kategorilerinin (yeni doğanlar, yaşlılar, engelliler, eski hükümlüler, madde bağımlıları, işsizler, şiddet eğilimi olanlar) mahalle bazlı yoğunluk haritaları çıkarılıyor.

Uzmanlardan oluşan saha ekipleri ise risk grubunda yer alan söz konusu vatandaşları ziyaret ederek Uşak Mahalle Bazlı Sosyal Uyum, Sosyal Kültürel Etkinlik ve Meslek Edindirme Merkezi (USEM)’nin işlevini anlatıyor ve sisteme katılmaya davet ediyor.

Uşak Belediyesi, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Uşak İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve diğer kamu kurumlarının uzmanları tarafından değerlendirilen bu yoğunluk haritaları bölgelerin şehir planlamasından psikolojik, sosyal ve çevresel gereksinimlerine kadar tespit edilerek gerekli hizmet ve eğitim çalışmalarının hızla hayata geçmesini sağlıyor. Bu sayede Uşak Belediyesi ve farklı alanlardan konunun uzmanları tarafından ortak bir çalışma ile yatırım, eğitim, terapi, etkinlik ve sosyal aktiviteler hayata geçirilerek sosyal riskin azaltılması ve sosyal dönüşüm hedefleniyor.

Uşak Belediyesi’nin öncülük ettiği bu proje ile öncelikli olarak Uşak ilinin boşanma, şiddet ve suç oranı yüksek mahallelerinde yaşayan işsiz, gelir ve eğitim seviyesi düşük, engelli veya çeşitli nedenlerden dolayı dezavantajlı sayılabilecek kişilerin ve/veya bölgelerin Uşak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Uşak Emniyet Müdürlüğü kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda ve belediyenin gerçekleştirdiği saha tarama verileri ile rehabilite edilmesi, uygun hizmetin öncelikli sağlanması ve sosyal hayata kazandırılması amaçlanıyor.