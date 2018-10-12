UŞAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 17:04

Uşak girişinde durdurulan bir araç cephanelik gibi çıktı

Uşak KOM Şube ekipleri kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 32 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele...

Uşak girişinde durdurulan bir araç cephanelik gibi çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Uşak KOM Şube ekipleri kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 32 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışma ile çok sayıda ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Uşak’a giriş yapan şüpheli beyaz bir araç içerisinde bulunan şahısların ruhsatsız silah-tüfek taşıdığını tespit eden ekipler araçta yaptığı aramada 32 adet ruhsatsız tüfek (7’si uzun dipçikli), 15 adet şarjör, 7 adet bandrolsüz kaçak viski ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak araçta bulunan biri kadın 2 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal süreç başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku