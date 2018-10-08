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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:30

Uşak Şeker Fabrikası’nın kampanya açılışı gerçekleşti

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ nin Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 2018-2019 kampanya açılışı törenle yapıldı.Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası’nın 2018-2019 yılı 93. Üretim dönemi ve kampanya açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi....

Uşak Şeker Fabrikası'nın kampanya açılışı gerçekleşti
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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ nin Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 2018-2019 kampanya açılışı törenle yapıldı.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası’nın 2018-2019 yılı 93. Üretim dönemi ve kampanya açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Şeker Fabrikası yöneticileri, çalışanları ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcılar konuşmalarını yaptı. Vali Demir konuşmasında bir hafta gecikmeli olan açılışın fabrikanın modernizasyon çalışması nedeniyle ertelendiğini belirterek şunları ifade etti; “Fabrikamız günün şartlarına göre yeniden canlandırıldı ve doğalgaz ile buluşturuldu. Önemli olan tüm yeniliklere, tüm gelişmelere her an fabrikamızı hazırlıyoruz. Uşak Şeker Fabrikamız Uşak coğrafyası dışında da birçok bölgeye katkı sağlamakta ve hizmet etmekte. Fabrikamız inşallah dünya gerçeklerine uyan değerler kapsamında üretimine devam edecektir. Bu vesile ile yeni kampanya dönemimizin çiftçimize, çalışanlarımıza ve kentimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarları getiren çiftçilere çeşitli ödüller verilerek, pancar alımları başlatıldı.
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