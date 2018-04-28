UŞAK:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:03

Uşak Üniversitesi 1. kısa film seçkisi programına katıldı

Yurt genelinde 8 farklı üniversiteyle birlikte Uşak Üniversitesi de, Kısa Film Yönetmenleri Derneğinin 1. Kısa Film Seçkisi programına katılarak seçilmiş kısa filmleri seyirciyle buluşturdu.Kısa Film Yönetmenleri Derneğinin düzenlemiş...

Uşak Üniversitesi 1. kısa film seçkisi programına katıldı
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Yurt genelinde 8 farklı üniversiteyle birlikte Uşak Üniversitesi de, Kısa Film Yönetmenleri Derneğinin 1. Kısa Film Seçkisi programına katılarak seçilmiş kısa filmleri seyirciyle buluşturdu.

Kısa Film Yönetmenleri Derneğinin düzenlemiş olduğu 1. Kısa Film Seçkisi 7 farklı şehirde ve 8 üniversitede gerçekleşti.

Bu programda yurt genelinde farklı film festivallerinde farklı ödüller kazanan filmler, ücretsiz gösterilerek seyirciyle buluştu.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu 15 seçilmiş kısa filmi Bir Eylül yerleşkesinde bulunan Şehit Erol Olçok sinema salonunda oynatarak öğrencilere ücretsiz ödüllü kısa film izleme imkanı sundu.

Üç gün süren bu program kapsamında Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema öğrencisi Volkan Bağırgan’ın yönetmenliğini yaptığı “İnsanı Eskiten Zaman” isimli belgesel gösterilerek ardından söyleşi gerçekleşti.

Bu yılın başlarında kurulan ve kısa sürede 100’ü geçen üye sayısı ile sinema sahasında önemli bir boşluğu doldurarak Türkiye’de kısa film sanatçılarının birlikte hareket ederek kısa metrajın hak ettiği değeri görmesini sağlama yolunda önemli adımlar atan Kısa Film Yönetmenleri Derneği’nin ödüllü filmlerden oluşan seçkisi üç gün boyunca Uşak Üniversitesi Sinema Salonu’nda sinemaseverlerle buluştu.
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