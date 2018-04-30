UŞAK:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:53

Uşak Üniversitesi öğrencilerinden doğa mesajı

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, “Yeşil Alanların Azlığı ve Korunması” ile ilgili bir takım etkinlik düzenledi.“Bak Yeşil Yeşil” ismini verdikleri projenin ilk etkinliği Eğlence Köyü İlkokulu’nun...

Uşak Üniversitesi öğrencilerinden doğa mesajı
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Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, “Yeşil Alanların Azlığı ve Korunması” ile ilgili bir takım etkinlik düzenledi.

“Bak Yeşil Yeşil” ismini verdikleri projenin ilk etkinliği Eğlence Köyü İlkokulu’nun bahçesini düzenleyerek gerçekleşti. Üniversite öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grupla düzenlendiği çalışmada okulun bahçesinin çiçeklendirilmesinin yanı sıra duvarlarına da renk verildi.

Öğrencilerin ikinci etkinliği ise; farkındalık yaratmak için trafik ışıklarında, Emniyet Müdürlüğünün izni ile gerçekleştirilen pankart gösterisiydi. Etkinlik Uşak halkı tarafından ilgi gördü. Farkındalığı arttırmak amacı ile yapılan gösteri kırk dakika sürdü.

Doğasever öğrenciler son etkinlik olarak Uşak Mesleki Ve Teknik Lisesi’nde öğrencilerine isteklendirme konuşmasının ardından “Yeşil Alanların Azlığı ve Korunması” ile ilgili bilgi verip proje çalışmalarını anlattı.

Bu proje üniversite öğrencilerinin bilinçlenmesine katkı sağlarken çevrede ki insanlara da doğanın önemini hatırlattı.
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