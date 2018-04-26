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26 Nisan 2018 Perşembe 12:03

Uşak Üniversitesi Rektörü öğrenci topluluklarıyla bir araya geldi

Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları toplu stant açma etkinliği gerçekleştirdi.Uşak Üniversitesi Bir Eylül yerleşkesinde yer alan konser alanında düzenlenen etkinliğe Uşak Üniversitesi...

Uşak Üniversitesi Rektörü öğrenci topluluklarıyla bir araya geldi
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Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları toplu stant açma etkinliği gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül yerleşkesinde yer alan konser alanında düzenlenen etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Çakın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan ile Prof. Dr. Adem Duru ve Genel Sekreter Vekili İbrahim Çalış katıldı.

Etkinlikte 74 kültür topluluğu ve 11 spor topluluğunun stantı yer aldı. Rektör Savaş stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilmeleri, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılabilmeleri için kurulmuş olan öğrenci topluluklarının önemine dikkat çeken Rektör Savaş etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca Kahraman Şehitlerimiz anısına lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik bugün son bulacak.
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