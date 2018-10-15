Uşak Üniversitesi’nde Akademik Yıl açılışı

Uşak Üniversitesi’nde 2018-2019 akademik yılı açılış töreni düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Şentop’ta iştirak etti.

Tören Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Uşak Valisi Salim Demir, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, UÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak protokolü ve üniversite personeli katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akabinde üniversite öğrencilerinden oluşan grupların türkü dinletisi sunuldu.

Akademik yılı açılış töreninin açılış konuşmasını yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş Uşak Üniversitesi’nin 12’inci yılında 31 bin öğrenci ve 703 akademik personeliyle eğitime ve araştırmaya hizmet verdiğini söyledi. Savaş konuşmasının devamında; “Sadece eğitim, öğretim yöntem ve teknolojileri değişmiyor, düşünme biçimleri de bu hızlı değişimin içinde yerini alıyor. Şunu unutmayın, Yaşam ne kadar kötü gözükürse gözüksün, her zaman yapabileceğiniz ve mutlaka başarabileceğiniz bir şeyler vardır” dedi.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop ise; “Üniversitelerimizin sayısı ve öğrenci sayılarında çok önemli gelişmeler var. 2002’de 76 olan üniversite sayısı günümüzde 206’dır. Bugün 7 buçuk milyon toplam öğrencimiz var. Bu sayıya baktığımızda Türkiye sayısal değerlendirmede Avrupa’da ikincidir. Dünya’da uluslararası düzenin, siyasi, hukuki, ekonomi düzeninin yeniden oluşmaya çalıştığı bir dönemdir. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizin önünde büyük bir imkan var. Bu kritik dönemde değişim döneminde Türkiye öncü olma imkanına ve gücüne de sahiptir. Uşak Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı hayırlı uğurlu olsun. Tüm akademisyen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Tören sonunda Rektör Savaş katılımlarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Şentop’a teşekkür ederek plaket takdim etti.