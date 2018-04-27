UŞAK:
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27 Nisan 2018 Cuma 11:44

Uşak Üniversitesinde kısa film gösterimi

Uşak Üniversitesinde “İnsanı Eskiten Zaman” kısa filminin gösterisi yapıldı ve ardından film yönetmeni Volkan Bağırgan’ın katılımıyla söyleşi gerçekleşti.Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema öğrencisi...

Uşak Üniversitesinde kısa film gösterimi
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Uşak Üniversitesinde “İnsanı Eskiten Zaman” kısa filminin gösterisi yapıldı ve ardından film yönetmeni Volkan Bağırgan’ın katılımıyla söyleşi gerçekleşti.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema öğrencisi Volkan Bağırgan’ın yaptığı “İnsanı Eskiten Zaman” isimli belgesel gösterildikten sonra söyleşi gerçekleşti. Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun düzenlemiş olduğu bu etkinlik Uşak Üniversitesinin 1 Eylül Kampusundaki Sinema Salonunda gerçekleşti. “İnsanı Eskiten Zaman” isimli belgesel Kısa Film Yönetmenler Derneği’nin düzenlemiş olduğu 1. Kısa Film Seçkisi film gösterileri kapsamında seyirciyle buluştu.

Film gösterisinin ardında filmin yönetmeni Volkan Bağırgan, çekim ve yapım süreci hakkında konuştu. Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu Danışman Hocası Onur Keşaplı Filmi değerlendirdi. Farklı bölümlerden katılan öğrenciler film hakkında fikirleri ve önerilerini söyleyerek filmi eleştirdiler.

Onur Keşaplı Türkiye’deki kısa filmin hak ettiği yerde olmadığını vurgulayarak bu tür faaliyetlerin bu sanat dalının gelişmesinde yararlı olduğunu ifade etti.

Bu yılın başlarında kurulan ve kısa sürede 100’ü geçen üye sayısı ile sinema sahasında önemli bir boşluğu doldurarak Türkiye’de kısa film sanatçılarının birlikte hareket ederek kısa metrajın hak ettiği değeri görmesini sağlama yolunda önemli adımlar atan Kısa Film Yönetmenleri Derneği’nin ödüllü filmlerden oluşan seçkisi üç gün boyunca Uşak Üniversitesi Sinema Salonu’nda sinemaseverlerle buluşacak.

7 kent 8 üniversitede gerçekleşen gösterimlerin, Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu ev sahipliğinde düzenlenen Uşak seçkisinde toplam 16 film izleyiciyle buluşacak.
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