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27 Nisan 2018 Cuma 12:38

Uşak Üniversitesi’nde öğrenci toplulukları stant çalışmalarına devam ediyor

Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları toplu stant açma etkinliği 1 Eylül kampusunda öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımıyla coşkuyla devam ediyor.Uşak Üniversitesi Bir Eylül yerleşkesinde...

Uşak Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları stant çalışmalarına devam ediyor
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Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları toplu stant açma etkinliği 1 Eylül kampusunda öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımıyla coşkuyla devam ediyor.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül yerleşkesinde yer alan konser alanında düzenlenen etkinliğe 74 kültür topluluğu ve 11 spor topluluğunun stantı yer aldı.

Uşak Üniversitesi Bir Eylül yerleşkesinde yer alan konser alanında düzenlenen etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Çakın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan ile Prof. Dr. Adem Duru ve Genel Sekreter Vekili İbrahim Çalış katıldı.

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilmeleri, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılabilmeleri için kurulmuş olan öğrenci topluluklarının önemine dikkat çeken Rektör Savaş etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Yabancı uyruklu öğrencilerin stantları etkinlik alanına farklı bir renk kattı, milli ve yerli kıyafetleri diğer öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.
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