UŞAK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:24

Uşak Üniversitesi’nde sinema konulu münazaralarının finali yapıldı

Uşak Üniversitesinde 2016’dan başlayan sinema savaşları münazaralarının büyük finali fantastik televizyon dizisi “Game of Thrones”ı konusunda gerçekleşti.Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun düzenlediği “Sinema Savaşları”...

Uşak Üniversitesi'nde sinema konulu münazaralarının finali yapıldı
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Uşak Üniversitesinde 2016’dan başlayan sinema savaşları münazaralarının büyük finali fantastik televizyon dizisi “Game of Thrones”ı konusunda gerçekleşti.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun düzenlediği “Sinema Savaşları” etkinliği Güzel Sanatlar Fakültesinin Mustafa Kemal Paşa amfisinde gerçekleşti. 4. Sinema Savaşları finalinde Nurullah Namaz, Ramazan Yoltay ve Hikmet Kaan yarıştı.

Heyecan dolu bu karşılaşmada birinci aşamada yarışmacılar önceden hazırlanmış olan “Game of Thrones”la ilgili 6 soruyu cevapladılar. Daha sonra yarışmacıların biri elenerek heyecan dolu bir ikili mücadele başladı. Zaman zaman katılımcıların da sorularını yanıtlayan öğrenciler verdikleri cevaplara göre puan aldı.

Uşak İletişim Topluluğu Danışman Hocası Onur Keşaplı puanlamada seyircilerinde fikrini sordu ve böylelikle yarışma daha da coşkuyla devam etti.

Nihayetinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4. öğrencisi Nurullah Namaz en çok puan toplayarak birinciliği kazandı. Her üç öğrenci Onur Keşaplı’nın vermiş olduğu hediyelerle ödüllendirildi.
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