Uşak Üniversitesi’nden İsrail Parlementosu’na kınama

Uşak Üniversitesi Senatosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Üniversite senatosu olarak, kabul edilen ‘Yahudi Ulus Devlet’ yasasını kabul etmiyor ve kınıyoruz” denildi.Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan yazılı açıklama...

Uşak Üniversitesi Senatosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Üniversite senatosu olarak, kabul edilen ‘Yahudi Ulus Devlet’ yasasını kabul etmiyor ve kınıyoruz” denildi.

Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde; “Yahudi Ulus Devlet Yasasını Kabul Etmiyor ve Kararı Kınıyoruz

İsrail Parlamentosunda kabul edilen "Yahudi Ulus Devleti Yasası" evrensel hukuk ilkeleri başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in yasal ve ahlaki sistemini ihlal etmektedir.

Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmaktadır. İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmektedir. Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Ayrıca, yasa ile kendi kaderini tayin hakkı sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanmaktadır.

Bilim insanları olarak, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlayan ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı şiddetle kınıyoruz. İsrail Devletini temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz.” denildi.