Uşak’a şehit ateşi düştü

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jan. Üst Çvş. Sadık Akın şehit oldu.Edinilen bilgiye göre...

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jan. Üst Çvş. Sadık Akın şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre aslen Uşak Banaz İlçesi Büyükoturak nüfusuna kayıtlı olan Jan. Üst Çvş. Sadık Akın (29), bu sabah saatlerinde Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidin İzmir Bayraklı da yaşayan ailesine acı haber ulaştırılırken, naaşının nereye defnedileceği konusu henüz netlik kazanmadı.

29 yaşında olan Şehit Jan. Üst Çvş. Sadık Akın’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.