Uşak’ı Muay Thai Ege Bölge Yarışmasında temsil eden 16 sporcunun hepsi madalya kazandı

Uşak Şampiyon Spor Kulübü sporcuları İzmir’de düzenlenen Muay Thai Ege Bölge Şampiyonasında takım halinde Ege 3. sü oldu. Şampiyonaya katılan 16 sporcu 9 altın 5 gümüş 2 bronz madalya kazanarak 600’e yakın sporcunun ter döktüğü turnuvada büyük bir başarıya imza attı.

Wushu Antrenörü Fehmi Bilen eski milli boksör olduğunu ve 3 yıldır da bu dalda antrenörlük yaptığını söyledi. 22-23 Eylül 2018 tarihinde İzmir Buca Afetevler Spor Salonunda düzenlenen Muay Thai Ege Bölge Şampiyonasında Uşak’ı 16 sporcuyla temsil ettiklerini belirten Bilen; “ Çeşitli kategorilerde 9 altın 5 gümüş 2 bronz madalya kazandık. İl olarak İzmir’e, Manisa’ya, Aydın’a, Muğla’ya, Denizli’ye karşı, büyük şehirlere karşı verdiğimiz mücadele sonucunda 3. Olduk ve evimize döndük” şeklinde konuştu.

Şampiyonada 200 sporcuyla katılan İzmir’in birinci, 160 civarında sporcuyla katılan Manisa’nın ikinci olduğunu hatırlatan ve 16 sporcuyla katılan Uşak’ın 3.olmasının büyük bir başarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bilen, “Çok çalışmak, ahlaklı olmak, disiplin, saygı, hepsinin toplamı. Tam sporcu, Atatürk’ün tarif ettiği gibi bir sporcu. Biz öyle sporcu yetiştiriyoruz. Ahlaklı, iyi huylu, çevik, çalışkan sporcu yetiştiriyoruz sonucunu da alıyoruz.”